IT-tekniker
2026-01-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten - Örebro - Järnvägsgatan 3 i Örebro
Är du redo för en större uppgift?Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten. IT-avdelningen en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet och IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. IT-avdelningen utvecklar och moderniserar polisens IT och myndigheten satsar mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens.
Leverans och support levererar, underhåller, koordinerar och samordnar den teknik som myndighetens anställda använder i sitt arbete. Leverans och support levererar och tillhandahåller support avseende all teknik som används av kärnverksamheten såsom system för radiokommunikation inklusive handterminaler och fordonsstationer.
Till gruppen i Örebro söker Polismyndigheten nu engagerad, pålitlig och ansvarstagande IT-tekniker. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Vi inom Leverans och Support har ett helhetsansvar för införande, leverans och service av ny teknik, inklusive koordinering och samordning av större leveranser.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Som IT-tekniker kommer du stöta på en varierad arbetsdag, vi jobbar nära verksamheten och det är viktigt att ha god förståelse för hur polisen arbetar och vilka behov som finns. Som IT-tekniker inom Leverans och Support kommer du huvudsakligen arbeta med att ge andra linjens IT-support på plats till våra slutanvändare inom Polismyndigheten, samt att arbeta med installationer av teknik i olika uppdrag.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
• PC och skrivare
• Audio- och videokonferensutrustning
• Mobiltelefoni och telefoni
• Kommunikationssystemet Rakel.
Administration av Polismyndighetens utrustning är även en viktig del av arbetetKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasial- eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT-området eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som kan bedömas likvärdigt
• Minst två års arbetslivserfarenhet som IT tekniker/Supporttekniker under de senaste fem åren.
• Goda kunskaper gällande PC, skrivare, kringutrustning och/eller nätverkskommunikationsutrustning.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• B-körkort
• Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem, exempelvis Remedy ARS eller motsvarande
• Erfarenhet av kommunikationsradiosystem, Rakel, samt kringutrustning
• Erfarenhet av telefoni, telefoniväxelsystem, mobiltelefoni.
• Erfarenhet av digitala mötesrum
• Erfarenhet av Active Directory (AD)Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som söker har en positiv inställning till människor och arbete, är engagerad och pålitlig. Du har initiativförmåga, ordningssinne, samt arbetar strukturerat och effektivt arbetssätt. Du tycker om att lära dig nya saker och vill gärna dela med dig av vad du kan till andra. Du tycker om att lösa problem, är flexibel och ser möjligheter. Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och självgående. Du är noggrann och kvalitetsmedveten och ser till helheten. Att arbeta självständigt och ta egna initiativ och att ge en god service är för dig en självklarhet. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefonnummer 010-5674560
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult:
Johanna Jarleblad, johanna.jarleblad@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information:
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Örebro
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: IT-tekniker
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Besvara följande urvalsfrågor som en del av din ansökan.
1) Har du relevant gymnasial- eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot IT-området eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som kan bedömas likvärdigt. Om ja, beskriv din utbildning eller arbetslivserfarenhet.
2) Har du minst två års arbetslivserfarenhet som IT tekniker/Supporttekniker under de senaste fem åren? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
3) Har du goda kunskaper gällande PC, skrivare, kringutrustning och/eller nätverkskommunikationsutrustning? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
4) Har du god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska? (Ja/Nej)
5) Innehar du B-körkort? (Ja/Nej)
6) Har du svenskt medborgarskap? (Ja/Nej)
7) Har du erfarenhet av ärendehanteringssystem, exempelvis Remedy ARS eller motsvarande? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
8) Har du erfarenhet av kommunikationsradiosystem, Rakel, samt kringutrustning? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
9) Har du erfarenhet av telefoni, telefoniväxelsystem, mobiltelefoni? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
10) Har du erfarenhet av digitala mötesrum? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
11) Har du erfarenhet av Active Directory (AD)? Om ja, beskriv din erfarenhet och från vilken roll
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Välkommen med din ansökan i form av CV och svar på urvalsfrågor via e-post till jobb.na@polisen.se
senast den 6/2 2026. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. Märk din ansökan med referensnummer A029.057/2026 i mailets ärendemening.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
