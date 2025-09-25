IT-tekniker
OnepartnerGroup Sydost AB / Supportteknikerjobb / Växjö Visa alla supportteknikerjobb i Växjö
2025-09-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Sydost AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
IT-tekniker till Griffel - med intresse för både datorer och människor
Griffel är en helhetsleverantör av IT-tjänster till företag i hela Sverige med huvudfokus på Kronobergsregionen. Våra affärsområden sträcker sig över kommunikationstjänster, verksamhets-IT, servertjänster, dokumentlösningar, Kassa/POS samt Visual/konferenslösningar. Vårt eget fibernät i Växjö gör oss unika och möjliggör ett helhetsansvar i leveransen då vi inte är beroende av någon underleverantör. Vi är idag 46 anställda och ska nu utöka med ännu en stjärna till vårt härliga team, är det dig vi söker?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som IT-tekniker på Griffel kommer du att arbeta med att förbereda och konfigurera kunders datorer, vilket innebär allt från grundinstallation till installation av applikationer och Microsoft 365. Du ansvarar även för att leverera utrustningen till kunderna och se till att allt fungerar som det ska på plats. Beställning och hantering av hårdvara - som datorer, telefoner, skärmar, dockor och andra tillbehör - är en naturlig del av arbetet, liksom att arbeta i Microsofts molnmiljöer och ha kontakt med vår distributionspartner.
Du kommer även att arbeta med support och problemlösning, antingen på plats hos kund eller via fjärrverktyg från vårt kontor. Utöver Griffels fasta tjänsteutbud kan du också komma att genomföra rent konsultarbete. I nära samarbete med säljare och kundvårdsansvariga bidrar du till att utveckla kundernas IT-miljöer och hitta långsiktiga lösningar.
Som en del av vårt teknikteam kommer du även få möjlighet att bredda din kompetens genom att lära dig om våra kassalösningar och kunna vara backup vid behov. Rollen präglas av variation, kundfokus och gemenskap - och du blir en viktig kugge i ett sammansvetsat gäng där vi hjälps åt och lär av varandra.
Vem är du?
Vi tror att du är en glad, nyfiken och hjälpsam person som gillar att jobba i team. Hos oss är det högt i tak och vi har nära till skratt - men vi är också proffsiga i allt vi gör. Du är trygg i kundkontakt, gillar att lösa problem och är inte rädd för att hugga i när det behövs.
Du är pedagogisk, har lätt för att ta till dig ny information och tycker det är kul att lära dig nya saker - inte minst inom IT och teknik. Kanske har du redan lite erfarenhet från en liknande roll, eller så har du ett stort intresse för datorer och vill ta nästa steg i din utveckling.
Vi ser med fördel att du har:
Erfarenhet av att konfigurera datorer - antingen från tidigare jobb eller som ett stort personligt intresse
Grundläggande kunskaper i Microsoft 365
Erfarenhet av kundkontakt och att arbeta serviceinriktat
Förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
På Griffel får du möjlighet att vara en del av ett dynamiskt team där innovation och teknisk utveckling står i fokus. Vi lever efter våra värdeord; Laget före jaget, Engagemang och Förtroende, och hos oss råder ett schysst och tillåtande klimat där vi ställer upp och hjälper varandra. Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö i nya lokaler. Vi ser fram emot att få lära känna dig och välkomna dig till Griffel-familjen!
Din ansökan
Detta är en direktanställning hos Griffel som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. För kandidater som, utifrån matchning med tjänstens kravprofil, går vidare till kommande steg ingår tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
För ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Pamie Berglund Moe på telefonnummer 070-428 63 87. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.griffel.se/sv Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Griffel AB Kontakt
Pamie Berglund Moe pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se Jobbnummer
9525712