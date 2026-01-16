IT-tekniker - Managering
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2026-01-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker en senior IT-tekniker med hög generalistkompetens inom IT-arbetsplats, till ett uppdrag hos vår kund i Norrköping. Du kommer att arbeta brett med managering av klientmiljöer och vara en nyckelresurs inom drift, support och vidareutveckling av IT-arbetsplatsen.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Som tekniker inom managering arbetar du med hela livscykeln för klienthantering - från planering och paketering till distribution, uppgradering och övervakning. Du blir en viktig del i det dagliga arbetet med att utveckla och effektivisera myndighetens IT-miljö, där kvalitet, struktur och samarbete står i centrum.
Exempel på arbetsuppgifter:
Paketering och distribution av programvara
Hantering och administration av Group Policy Objects (GPO)
Patchning och uppdatering av klientmiljöer
Administration av operativsystem
Managering av stationära och bärbara datorer
Säkerställande av förutsättningar för installationer
Övervakning, felsökning och incidenthantering
Hantering av hårdvara
Support på varierande nivåer (2nd/3rd line)
Stöd i framtagning och underhåll av utbildningsmaterial Publiceringsdatum2026-01-16Profil
Erfarenhet och kunskap:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom IT-arbetsplats, exempelvis inom 2nd eller 3rd line support, med fokus på felsökning av operativsystem och hårdvara
Minst 5 års erfarenhet av arbete med stationära och bärbara datorer, inklusive installation, konfigurering och felsökning
God erfarenhet av Microsoft Configuration Manager (SCCM) för hantering av klienter, programvarudistribution, uppdateringar och operativsystem
Erfarenhet av att hantera och konfigurera Group Policy Objects (GPO) i företagsmiljö enligt interna säkerhetspolicyer
Minst 2 års erfarenhet av Windowsoperativsystem och nätverkskonfiguration, exempelvis IP-adresser, DNS och nätverksanslutningar
Minst 3 års erfarenhet av paketering och distribution av programvara, inklusive felsökning kopplat till SCCM eller liknande verktyg
God vana av att arbeta i team och dela kunskap för att stärka arbetssätt och kompetens
Flytande svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är:
Mål- och resultatorienterad Arbetar strukturerat mot uppsatta mål och fokuserar på resultat. Anpassar sitt arbetssätt när förutsättningar eller mål förändras.
Samarbetsförmåga
Arbetar effektivt tillsammans med andra, är lyhörd och kommunikativ samt bidrar till konstruktiv problemlösning.
Problemlösande analysförmåga
Har förmåga att analysera komplexa problem, bryta ner dem i hanterbara delar och hitta långsiktigt hållbara lösningar.
Stabil
Är lugn och kontrollerad även i pressade situationer och kan prioritera rätt frågor när tempot är högt.
Självgående
Tar ansvar för sina arbetsuppgifter, driver sitt arbete framåt och strukturerar själv sitt angreppssätt.
Meriterande
Certifieringar kopplade till Microsoft Configuration Manager (SCCM) eller andra relevanta Microsoft-certifieringar
Djup förståelse för nätverkskonfiguration och IT-säkerhet, särskilt kopplat till klienthantering i större organisationer
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com Jobbnummer
9688166