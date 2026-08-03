IT-tekniker - IT avdelningen
Uppsala kommun, IT-ledning / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-08-03
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Som IT-tekniker hos Verksamhetsnära IT-support i Uppsala kommun blir du en nyckelspelare som säkerställer att våra tekniska verktyg fungerar – varje dag. Här får du arbeta brett med kvalificerad support, felsökning och smarta lösningar i en organisation där din kompetens verkligen gör nytta.
Verksamhetsnära it-support är en enhet inom avdelning it som utgör en sammanhållen specialistkompetens inom it-området och är den naturliga samarbetspartnern när det gäller it för anställda och elever inom Uppsala Kommun. It är en intern leverantör i kommunen av bland annat nätverk- och serverdrift, system- och databasadministration, tele och teknisk support.
Beskrivning av arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att lösa en bredd av tekniska ärenden samt att ge kvalificerad support via både ärendehanteringssystem och telefon. Du stöttar användare i deras dagliga arbete genom att felsöka och åtgärda problem kopplade till datorer, telefoner, skrivare och olika system. Arbetet innefattar även administration av konton och behörigheter i flera systemmiljöer.
Du bidrar även till att skapa och underhålla dokumentation för system och processer, samt tar fram användarmanualer som underlättar för verksamheten. Supporten sker både via telefon och fjärrverktyg, och omfattar såväl mobila enheter som datorer och kringutrustning.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot it eller yrkesutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du har god digital kompetens och vana av digitala arbetssätt såsom, Microsoft 365 / Office 365 (felsökning och användarstöd), praktisk erfarenhet av Active Directory samt goda kunskaper i Windows-felsökning.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift är en förutsättning för tjänsten. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:
Eva Dahlén, enhetschef, 018-727 10 37.
Simon Gåveby, teamledare, 018-726 06 90.
Fackliga företrädare:
Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49.
DIK, Erik Boman, 018-727 18 99.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, IT-ledning Kontakt
Enhetschef
Eva Dahlén 018-727 10 37 Jobbnummer
10018447