IT-tekniker - Factory Support
2025-10-22
Empir Industry AB är specialiserade på att skapa och leverera IT-lösningar som gör industrin konkurrenskraftigare. Vi erbjuder tjänster och mjukvara för smarta fabriker och lager för bättre spårbarhet, kvalitetssäkring och effektivare produktionsflöden samt drift av kritiska system och komponenter. Empir har varit verksamma med stark förankring i industrin sedan 1999. Vi arbetar både lokalt och globalt med våra kunder och har kontor i Uddevalla, Göteborg, Trollhättan, Vara, Skövde, Olofström samt i Charleston, SC, USA.
Empir Industry certifierades 2020, 2021 och 2022 som ett Great Place To Work. Det är en kvalitetsutmärkelse som innebär att vi är en arbetsplats där medarbetarna känner sig trygga, stolta och trivs. 2021 var vi med på listan för topp 15 Sveriges Bästa Arbetsplatser.
Hos oss strävar vi för att alla skall ha förtroende för de människor man jobbar för, vara stolt över arbetet man gör och trivas ihop med människorna man jobbar med.
Som anställd åtnjuter du ett maxat friskvårdsbidrag, regelbundna hälsokontroller, en trygg anställning med kollektivavtal, bra ledarskap i organisationen och en personlig utvecklingsplan.
Vårt teamEmpir Industry har samlat några av branschens största hjärtan och snabbaste hjärnor. Medarbetare som levererar med passion, tar personligt ansvar och sätter laget före jaget är något som kännetecknar oss. Vi strävar alltid efter att ta oss till nya nivåer genom ständigt förbättringsarbete.
Rollen vi sökerDu kommer i huvudsak jobba hos vår kund i ett längre uppdrag. Arbetet innebär drift, support, förändringsarbete och incidentkoordinering i vår kunds industriella och kritiska IT-miljö, där du blir del av ett större team av supporttekniker. I uppdraget ingår beredskap och skifttjänst i ett rullande schema.
För att trivas och lyckas bör du
Vara en flexibel, utåtriktad och nyfiken person
Ha en diplomatisk men pragmatisk approach
Ha lätt för att se helheten och förstå förhållanden mellan applikation och infrastruktur
Trivas utmärkt med nya som befintliga kundrelationer
Vara självgående och kunna ta eget ansvar för dina arbetsuppgifter
Brinna för att hitta de rätta lösningarna
Vilja utvecklas och vara öppen för att ta till dig nya teknologier och sätt att arbeta
Kvalifikationer och erfarenhet
Har en kunskap om IT infrastruktur och applikationer
Vana att hantera kundkontakter på olika nivåer inom organisationer
Du behärskar givetvis svenska och engelska i tal och skrift samt har B-körkort
Det är meriterande om du är/har
Erfarenhet av IT-drift, incident-koordinering och support
Erfarenhet av IT inom tillverkningsindustri
Erfarenhet av att bygga och designa datorimages, jobba med klienthanteringssystem som Microsoft SCCM/MEM, Intune eller SOTI
Erfarenhet av att skriva dokumentation och instruktioner
Erfarenhet att jobba i ärendehanteringssystem, som ServiceNow
Erfarenhet inom Windows Server-platform
Erfarenhet av arbete inom ITIL-ramverket
Stort plus om du har certifiering inom någon av ovan områden
En vanlig dag på jobbet innehåller
Incidenthantering när komponenterna (infrastruktur/applikation) som vi ansvarar för blir påverkade
Förbättringsarbeten, både internt och mot kund - för process / dokumentation / övervakning i de tekniska miljöerna.
Problemhantering för att förebygga eller hitta grundorsaken till allvarliga eller återkommande problem
Förändringsarbeten i de system och tjänster vi ansvarar för
