IT-supporttekniker sökes till spännande uppdrag
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Supportteknikerjobb / Solna Visa alla supportteknikerjobb i Solna
2026-01-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
BeskrivningVår klient söker en erfaren konsult till sitt Fabrikssupport-team. I rollen arbetar du med IT-support för fabriker som är i drift dygnet runt, vilket ställer höga krav på teknisk bredd och förmåga att hantera kritiska IT-miljöer. Du blir en del av ett etablerat team om cirka tio personer och arbetar nära både interna och externa intressenter. Placering sker hos vår klient i Linköping (Mjärdevi), Stockholm (Solna) eller Karlskoga, med viss möjlighet till distansarbete.
ArbetsuppgifterSom konsult inom fabrikssupport ansvarar du för att övervaka och säkerställa stabil drift av IT-miljöer. Arbetet innefattar incidenthantering, felsökning och problemlösning i komplexa miljöer med fokus på infrastruktur, nätverk och system. Du koordinerar ärenden och kommunicerar löpande med fabriker, leverantörer och andra berörda parter för att säkerställa snabb och effektiv hantering av incidenter. Rollen präglas av ett högt tempo, samarbete i team och ett tydligt servicefokus.
KvalifikationerFör att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav:
Minst 4 års erfarenhet av slutanvändarsupport
Erfarenhet av systematisk felsökning
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
God kunskap inom infrastruktur och servermiljöer i Windows och Linux
Erfarenhet av databaser och storage
Kunskap inom nätverk
Förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation
Stark servicekänsla och vana att arbeta i team
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Bekväm med förskjuten arbetstid
Meriterande kvalifikationer:
Erfarenhet av incident management
Erfarenhet av monitorering och drift av ERP-system
Kunskaper inom Azure, Active Directory, SCCM, ITIL och ServiceNow
Erfarenhet av IFS, BizTalk samt Print- och Labelprint-lösningar
VillkorUppdraget omfattar cirka 100 % sysselsättningsgrad med start 1 mars 2026 och pågår till och med 31 december 2026. Arbetet sker främst på plats hos vår klient i antingen Solna, Linköping eller Karlskoga, med viss möjlighet till arbete på distans. Förskjuten arbetstid ingår då supporten idag bedrivs 24/5 och på sikt även under helger. Resor till andra orter kan förekomma.
Om du är redo att ta dig an en roll inom fabrikssupport och bidra till stabil och säker IT-drift i verksamhetskritiska miljöer, tveka inte att söka. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7028489-1782320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9676881