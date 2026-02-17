IT-supporttekniker med erfarenhet av elevsupport och helpdesk
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-02-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eccera Professionals AB i Göteborg
, Borås
, Vänersborg
, Jönköping
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där teknik möter service och där du varje dag gör skillnad för både elever och medarbetare? Nu söker vi en IT-supporttekniker till ett längre uppdrag hos Kungsbacka kommun med fokus på både elevsupport och traditionell helpdesk.
Plats: Lokaler i Kungsbacka kommun
Omfattning: 100%, måndag-fredag kl. 08:00-17:00
Start: Så snart som möjligt, senast 16 mars 2026
Uppdraget pågår fram till 31 maj 2027 med möjlighet till förlängning.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om uppdraget
Som IT-supporttekniker arbetar du med första linjens support till:
Gymnasieelever via kundmottagning på plats på Aranäsgymnasiet
Kommunens anställda via telefon, fjärrstyrning och ärendehanteringssystem
Onsite-support vid behov i kommunens övriga verksamheter
Miljön är en renodlad Microsoft-miljö där du främst arbetar med:
Windows
Microsoft 365
Grundläggande felsökning av skrivare
AV-utrustning
Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och säkerställer att tekniska problem löses snabbt och professionellt för att minimera avbrott i arbetet.
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av IT-support
Har erfarenhet av telefon- och fjärrsupport
Är van att arbeta i ärendehanteringssystem
Har minst 6 månaders erfarenhet av att ge support till ungdomar (exempelvis inom skola)
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har fullföljd gymnasieutbildning
Har B-körkort
Som person är du:
Ansvarstagande och punktlig
Serviceinriktad med starkt kundfokus
Professionell i ditt bemötande
Trygg i att anpassa din kommunikation efter målgrupp
Du arbetar strukturerat och följer givna processer och arbetssätt.
Det här är ett långsiktigt uppdrag i en stabil offentlig verksamhet där du får kombinera teknik, service och pedagogik i vardagen.
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Elise Haglund elise.haglund@eccera.com Jobbnummer
9747108