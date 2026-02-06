IT-supporttekniker kort uppdrag
Vi på Future People söker en IT-supporttekniker till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Vi söker en serviceinriktad och lösningsorienterad IT-supporttekniker för ett uppdrag i centrala Stockholm. Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att arbeta nära slutanvändare och ansvara för att säkerställa en fungerande IT-arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Installera och konfigurera slutanvändarhårdvara såsom skärmar, dockningsstationer, möss och tangentbord
Installera, leverera och sätta upp datorer för slutanvändare
Installera nödvändig programvara på användarnas enheter
Utföra grundläggande felsökning av Windows-operativsystem och vanliga applikationer
Ge stödjande och serviceorienterad support med fokus på slutanvändarnas behov
Krav för tjänsten:
Dokumenterad erfarenhet av samtliga arbetsuppgifter som beskrivs i uppdraget, inklusive:
Installation och konfigurering av slutanvändarhårdvara
Utrullning och installation av datorer till slutanvändare
Installation av programvara
Grundläggande felsökning i Windows-miljö och standardapplikationer
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Vi söker dig som:
För att lyckas i rollen är du självgående och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en naturlig förmåga att se lösningar även när problem uppstår och arbetar strukturerat och effektivt. Samtidigt är du serviceminded och har ett professionellt och hjälpsamt bemötande, med ett tydligt fokus på att ge slutanvändarna bästa möjliga support.
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: Heltid 3 månader Start: Omgående Sista dag att ansöka är 10/2-2026
Sök tjänsten med Cv på engelska
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
