IT-supporttekniker (50 %)
Soros Consulting AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-02-04
Roll: IT-supporttekniker
Omfattning: 50 %
Plats: Stockholm (på plats)
Distansarbete: Nej
Vi söker nu en IT-supporttekniker på 50 % till ett konsultuppdrag inom offentlig verksamhet. Uppdraget passar dig som trivs i en användarnära roll, har ett starkt servicefokus och vill arbeta med förstalinjesupport i en säkerhetsmedveten miljö.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med första linjens IT-support och hjälper användare via telefon, e-post och på plats. Du hanterar inkommande ärenden, felsöker i Windowsmiljö och stödjer användare i deras dagliga IT-arbete. Uppdraget utförs på plats i centrala Stockholm och arbetstiderna kan variera.
Ta emot och hantera ärenden via telefon och ärendehanteringssystem
Ge användarsupport i IT-relaterade frågor via telefon, mejl och på plats
Aktivering och administration av användarkonton
Lösenordshantering
Importer och exporter
Felsökning i Windowsmiljö och applikationer
Ärendedokumentation och uppföljning
Skallkrav
Erfarenhet av användarsupport i vanligt förekommande programvaror
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av arbete i miljöer som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning
Erfarenhet av Active Directory Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad med ett genuint intresse för teknik
Pedagogisk och tydlig i din kommunikation
Lösningsorienterad och ansvarstagande
Flexibel vad gäller arbetstider
Trivs i rollen som stöd till användare
Säkerhet
Uppdraget omfattas av säkerhetsskydd och säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar långsiktiga, hållbara relationer genom kvalitet, transparens och professionalism - för både konsulter och uppdragsgivare.
