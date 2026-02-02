IT-Supporttekniker
Statens museer för världskultur / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
Vill du vara med och skapa upplevelser och sammanhang där världen kommer närmare?
Vid Världskulturmuseerna arbetar vi med att levandegöra världens kulturer - med kunskap, omsorg och i dialog. Våra fyra museer i Stockholm och Göteborg är platser där historia, samtid och framtid möts genom samlingar, berättelser och forskning.
Vi erbjuder publika upplevelser som väcker nyfikenhet och eftertanke, skapar engagemang för globala frågor och ger nya perspektiv på vår gemensamma värld. Hos oss får kulturarv, samhällsutveckling och mänskliga rättigheter ta plats - tillsammans med människorna i vår omvärld.
Vi tror på att arbeta tillsammans över gränser. Idag är vi cirka 150 medarbetare som på olika sätt bidrar till vår gemensamma uppgift.
Vill du bli en av oss?Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med modern IT i en kulturellt rik och kreativ miljö? Trivs du med varierat supportarbete och vill samtidigt arbeta operativt med vår digitala arbetsplats? Då kan det här vara rollen för dig.
Världskulturmuseerna söker nu en ITsupporttekniker som blir en viktig del av vårt ITteam. Hos oss får du kombinera daglig användarsupport med löpande drift och hantering av vår digitala arbetsplats och bidra till att skapa en stabil, trygg och modern teknisk miljö för hela myndigheten.
Du ingår i ett team om tre personer som tillsammans ansvarar för support och drift av myndighetens ITmiljö. Rollen innebär både handsonsupport och mer strukturerat arbete med datorer, mobiler, applikationer och de tjänster som utgör vår digitala arbetsplats.
Arbetsorten är i Göteborg, men du kommer även stötta våra medarbetare på museerna i Stockholm. Resor förekommer i tjänsten.
Operativt arbete med den digitala arbetsplatsen
• Medverka i det dagliga arbetet med vår digitala arbetsplats
• Se till att datorer och mobila enheter är installerade, uppdaterade och följer fastställda standarder
• Delta i arbetet med programinstallationer, uppdateringar och utrullningar
• Bidra till förbättringar av rutiner och arbetssätt
• Arbeta med livscykelhantering av utrustning (installation, utbyte, förberedelser)
ITsupport och driftstöd
• Support för datorer, mobiltelefoner och kringutrustning
• Installation och underhåll av ITutrustning
• Administration av Microsoft 365, Active Directory och MDMlösningar
• Support via telefon, fjärrstyrning, Teams och fysiska möten
• Installation och felsökning av videokonferenssystemKvalifikationer
Skall-krav
• Utbildning inom IT som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Erfarenhet av
• IT support
• arbete eller dokumenterad utbildning i Active Directory
• administration av Microsoft 365
• felsökning och support i Windowsmiljö och Androidtelefoner
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i Microsoft Intune och Microsoft Entra
• Kunskaper i macOS och iOS
• Grundläggande förståelse för LAN- och WiFi-miljöer
• Kunskap om serverkomponenter som DHCP, DNS, GPO
• Kunskaper i Windows Server OSDina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom gott omdöme, samarbetsförmåga, resultatorientering, anpassningsförmåga och noggrannhet. Du ska vara van och ha god förmåga att arbeta både självständigt samt i ett team.
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.
ÖVRIGT
Fördelar med att arbeta på Världskulturmuseerna
Hos Världskulturmuseerna får du arbeta i en trygg organisation med ett meningsfullt uppdrag och tillsammans med engagerade kollegor i en öppen och prestigelös arbetskultur. Vi erbjuder goda anställningsvillkor, generösa semestervillkor och satsar på ett hållbart arbetsliv med friskvårdsbidrag och fokus på välmående. Du får dessutom arbeta i inspirerande miljöer där kultur, samhälle och teknik möts, med möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "43/2025-2.2.1".
