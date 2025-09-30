IT-Supporttekniker 2nd Line
Är du tekniskt kunnig problemlösare med ett starkt intresse för IT-support? Vi söker nu en 2nd Line Supporttekniker som vill bli en del av vår kunds team och bidra till en smidig och effektiv IT-miljö.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som 2nd line Supporttekniker kommer du att hantera mer komplexa ärenden som eskalerats från 1st line, arbeta med felsökning och administration av IT-system samt säkerhetsställa att kundens användare får snabb och professionell hjälp.
Arbetsuppgifter: Felsökning och problemlösning av IT-relaterade ärenden inom bland annat nätverk, applikationer och system.
Hantering och administration av Active Directory, Mircosoft365, Intune och andra företagslösningar.
Erfarenhet av mer komplexa IT relaterande ärenden, samt kontakt med leverantörer.
Erfarenhet av automatisering genom PowerShell.
Stödja och samarbeta med 1st line support för att effektivt lösa inkommande ärenden.
Installera, konfigurera och underhålla datorer, servrar och annan IT-utrustning.
Delta i projekt och bidra till förbättring av processer och system.
Dokumentera och skapa användarguider vid behov.
Vi söker dig som har: Erfarenhet av IT-support på 2nd line nivå eller motsvarande.
Goda kunskaper i Windows-miljö, Office 365 och Active Directory.
Erfarenhet av felsökning inom nätverk och hårdvara.
Grundläggande förståelse för IT-säkerhet och serveradministration.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt med flera ärenden samtidigt.
God kommunikationsförmåga och en serviceinriktad inställning.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: Erfarenhet av ITIL-processer.
Kunskap inom VMware, Citrix eller andra virtualiseringprogram.
Kunskap om API:er
Om CONSULTING it:
När du börjar hos oss som konsult på CONSULTING it blir du en del av vår gemenskap. Du får dessutom kollegor runt om i Sverige! Du har en dedikerad konsultchef som stöttar dig och din utveckling. Vi hjälper dig hitta nya vägar genom att prova på nya roller och nya branscher, för oss är det viktigt att du trivs på din arbetsplats. Vi ser till att du hamnar på ett bra bolag under ditt uppdrag och att uppdragen ligger i linje med hur du vill utvecklas framöver. Oavsett vad det blir, står vi bakom dig hela vägen - i ditt nästa, nästa och nästa steg. Gå med i vårt team och ta del av en spännande och utvecklande arbetsmiljö! Ersättning
