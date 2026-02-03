IT-supporttekniker (2nd line)
2026-02-03
Vi fortsätter växa i Nyköping och söker nu en engagerad Second line tekniker som vill vara med och skapa smartare och mer hållbara IT lösningar för våra kunder.
På sikt har du möjlighet att ta steget vidare till konsultrollen.
Hos oss är det människorna, både kollegor och kunder, som kommer först.
Vi tror på delaktighet, nyfikenhet och en vardag där varje medarbetare kan påverka. Här får du vara dig själv, utvecklas och bidra till lösningar som faktiskt gör skillnad i våra kunders vardag. Hos oss får du arbeta med många intressanta företagskunder och deras användare.
Rollen som Second line-tekniker
I rollen som Second line-tekniker är du en tekniskt fördjupad resurs i vår Servicedesk. Du arbetar nära användare och kundmiljöer och bidrar till att skapa stabila, säkra och moderna IT lösningar.
Du hanterar mer avancerade ärenden och är med och driver förbättringar i våra kunders miljöer. För rätt person finns det goda möjligheter att växa vidare mot en konsultroll, med mer kundnära uppdrag och att delta i större projekt.
Exempel på arbetsuppgifter du kommer att arbeta med hos oss:
• Felsökning och användarstöd via telefon, mejl, fjärr och på plats
• Administration och felsökning i Microsoft 365, Entra ID/Azure AD och Active Directory
• Klienthantering (Intune/liknande), installation och driftsättning av datorer och kringutrustning
• Behörighets- och kontohantering, onboarding/offboarding
• Dokumentation, förbättringsförslag och standardisering av rutiner
• Deltagande i mindre projekt, förändringar och planerade arbeten hos kund
• Vid behov arbete ute hos kund på plats
Vi söker dig som:
• Har minst 1 års erfarenhet av IT-support/Servicedesk, gärna i en 2nd line-roll eller liknande
• Är en nyfiken och lösningsorienterad tekniker med stark servicekänsla
• Är ansvarstagande, strukturerad och trivs i team med kunden i fokus
• Uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift
• Har god vana av Microsoftmiljöer och klientadministration
• Trivs med mycket kundkontakt och att arbeta på plats i Nyköping och vid behov ute hos kund
• Har B-körkort
Meriterande kunskaper
• Fördjupad erfarenhet av Microsoft 365-administration (Exchange Online, Teams, SharePoint)
• Entra ID/Azure AD, Intune och andra verktyg för klient- och identitetshantering
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Om Nordlo
Nordlo är en av Nordens ledande aktörer inom moln och infrastruktur. Vi erbjuder skalbara driftlösningar, managerade tjänster och full outsourcing av IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentliga verksamheter. Genom nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft och driva digitaliseringen framåt.
Nordlo omsätter 2,1 miljarder SEK, har ca 900 anställda på orter över hela Sverige och stora delar av Norge.
Vill du veta mer? På vår hemsida kan du läsa om vår verksamhet, kundcase och våra medarbetare.
