IT-support Karlskoga
2026-01-16
Kort sammanfattning av rollen
För vår kund söker vi nu en serviceinriktad Onsite Engineer som blir en viktig del i att säkerställa en stabil och välfungerande IT-miljö för verksamhetens användare. Rollen innebär nära kontakt med slutanvändare och kräver hög närvaro, teknisk bredd och ett professionellt bemötande. Uppdraget är långsiktigt och genomförs på plats i Karlskoga.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Ge kvalificerad IT-support på plats till slutanvändare vid arbetsstationer och i gemensamma miljöer
Hantera ärenden som inte kan lösas via fjärrsupport
Installera, konfigurera och leverera datorer samt klientnära IT-utrustning
Felsöka och supportera kring skrivare, mötesrum och konferensteknik
Hantera prioriterade och tidskritiska supportärenden
Dokumentera ärenden, lösningar och instruktioner i ärende- och kunskapssystem
Bidra till förbättring av arbetssätt, rutiner och dokumentation
Stötta kollegor vid större incidenter eller särskilda händelser
Obligatoriska krav
Praktisk erfarenhet av onsite IT-support eller liknande roll
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av ärendehantering och dokumentation
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt i en miljö med högt tempo och varierande prioriteringar
Möjlighet att genomgå och godkännas i säkerhetsprövning enligt gällande regelverk
Meriterande / önskvärda kompetenser
Erfarenhet från större organisation eller komplex IT-miljö
Vana att arbeta med VIP-support eller användare med höga krav på tillgänglighet
Erfarenhet av livscykelhantering av klientutrustning
Intresse för processförbättring och kunskapsdelning
Omfattning och anställningsform
Heltid, 40 timmar per vecka
Konsultuppdrag
Startdatum och uppdragslängd
Start: februari 2026
Uppdragslängd: till och med januari 2028
Om TechServices IT
TechServices IT AB levererar IT-tjänster, support och tekniska lösningar till företag och organisationer runt om i Sverige. Vi arbetar nära både kunder och konsulter med fokus på kvalitet, långsiktighet och professionellt samarbete.Så ansöker du
Om intresse finns, skicka din ansökan till rekrytering@techservicesit.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Support-tekniker".
Detta är ett heltidsjobb.
TechServices IT Modica AB (org.nr 559450-2881)
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats: Karlskoga
Karlskoga Jobbnummer
9689880