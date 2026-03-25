IT-support / IT-konsult
Telebyrån - en del av Techgruppen
Vill du arbeta i en roll där teknik, problemlösning och kundkontakt möts?
Telebyrån, en del av Techgruppen, söker nu en IT-support / IT-konsult som vill hjälpa företag att få sina IT-miljöer att fungera smidigt, säkert och effektivt.
Här får du arbeta nära kunder, lösa verkliga problem och vara en viktig del i att skapa en stabil och modern IT-miljö.
Om Telebyrån
Telebyrån är en del av Techgruppen och levererar lösningar inom telekom, IT och kommunikation till företag i hela Sverige.
Vi arbetar med marknadsledande leverantörer och moderna IT-miljöer och hjälper våra kunder att effektivisera sin arbetsplats genom smart teknik och hög service.
Om rollen
Som IT-support / IT-konsult arbetar du både operativt och konsultativt med att hjälpa våra kunder i deras dagliga IT-användning.
Du ansvarar för att hantera supportärenden, lösa tekniska problem och bidra till att utveckla och förbättra kundernas IT-miljöer.
Rollen innebär både felsökning, användarstöd och rådgivning.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande supportärenden (1st och 2nd line)
Felsöka och lösa problem inom IT-miljöer
Installera, konfigurera och underhålla system och arbetsplatser
Stödja användare inom Microsoft 365, nätverk och klientmiljöer
Arbeta med onboarding av nya kunder och användare
Dokumentera ärenden och lösningar
Bidra till förbättring av rutiner och IT-miljöer
Vem vi söker
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får hjälpa andra.
Du har ett strukturerat arbetssätt och gillar att arbeta både självständigt och i team.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av IT-support eller liknande roll
Har god kunskap inom Windows, nätverk och Microsoft 365
Är serviceinriktad och kommunikativ
Har förmåga att felsöka och lösa problem effektivt
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande
Erfarenhet av arbete som IT-konsult
Erfarenhet av nätverk, brandväggar eller molntjänster
Erfarenhet av telekom eller kommunikationslösningar
Certifieringar inom Microsoft eller liknande
Vad vi erbjuder
Hos Telebyrån får du arbeta i ett bolag med hög teknisk kompetens och stark tillväxt.
Vi erbjuder:
En varierande roll med både support och konsultation
Möjlighet att utvecklas tekniskt och professionellt
Arbete med moderna system och lösningar
Ett engagerat team med hög kompetens
En arbetsplats med korta beslutsvägar och stor påverkanSå ansöker du
Urval sker löpande.
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation.
Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tele-Byrån i Kalmar AB
(org.nr 559216-2001)
Norra Långgatan 1 (visa karta
)
392 32 KALMAR Jobbnummer
9819815