It-specialist Plattform

Vill du vara med och utveckla och framtidssäkra it-infrastrukturen i en verksamhet med samhällsviktigt uppdrag? Vi söker en engagerad och kunnig it-specialist med fokus på Plattform - en roll där du får kombinera tekniskt djup med bred samverkan, och där ditt arbete gör verklig skillnad. Hos oss blir du viktig del i att säkerställa en stabil, säker och tillgänglig it-miljö för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
I rollen som it-specialist med fokus Plattform är du med och säkerställer att vår it-miljö är stabil, säker och tillgänglig. Du arbetar både operativt och strategiskt med teknisk systemförvaltning och utveckling av Plattform, där målet är att leverera en robust och framtidssäkrad it-infrastruktur i linje med verksamhetens krav.
Arbetsuppgifterna omfattar daglig drift och underhåll av operativsystem, virtualiseringslager samt lagrings- och backupmiljöer. Du hanterar felsökning, incidenter och störningar, samtidigt som du aktivt medverkar i att planera och genomföra uppgraderingar och införande av nya funktioner. Du bidrar med din expertis i design- och konstruktionsmöten, och är ett viktigt stöd i både interna och externa projekt inom it-området.
Rollen innebär också ansvar för att dokumentera tekniska lösningar och arbetssätt, samt att representera it-staben i såväl interna forum som externa samarbeten. Vid behov deltar du även i upphandlingar och arbetar med uppföljning av avtal inom ditt område.
Detta är en central roll där du ges möjlighet att påverka och vidareutveckla vår tekniska plattform i en samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten är placerad i Arboga, inrikes resor förekommer som en naturlig del av tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är högskoleingenjör med inriktning inom relevant område eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som FMV bedömer likvärdig och värdefull för tjänsten. Du har även minst tre års erfarenhet av arbete med daglig drift, felsökning och optimering av it-infrastruktur. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i datacenter samt om du har av erfarenhet av totalförsvarsgemensamma regelverk och säkerhetslösningar. En fördel är även om du har kunskap om något/några av följande: Citrix, VMware Hypervisor, Windows servers, Linux, Backup/Storage, SQL-server, Powershell, ITIL och förvaltningsstyrning, informationssäkerhetsarbete. Även B-körkort är meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra människor, är lyhörd och löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är självgående och att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med komplexa frågor och analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar. Vidare har du förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på infrastrukturstaben som ansvarar för IT, lokaler och annan verksamhetskritisk infrastruktur som möjliggör ett effektivt och säkert arbete.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Magnus Entin på 070 783 77 60 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Åsa Strömhielm på asa.stromhielm@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
