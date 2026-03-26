It-specialist Microsoftmiljöer
2026-03-26
Syftet med Bolagsverkets verksamhet är att ge förutsättningar för ett stabilt och väl fungerande näringsliv. Genom att registrera och tillhandahålla aktuell och korrekt företagsinformation bidrar vi med ökad transparens och trygghet för samhällets aktörer. Vi verkar för att göra det så enkelt som möjligt att starta och driva företag, och bidrar i samverkan med andra till att företag inte används som brottsverktyg. Hos oss arbetar omkring 700 medarbetare med bas i Sundsvall.
Vi vill vara en arbetsplats där du trivs, känner engagemang i ditt uppdrag och får vardagen att fungera. En god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktigt för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Är du en erfaren it-specialist som vill bidra till en säker och stabil it-miljö samtidigt som du får utvecklas i din yrkesroll? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
It-avdelningens uppdrag är att säkerställa att Bolagsverkets it-miljö är tillgänglig, stabil och säker. Enheten för it-produktion står för driften av våra it-tjänster.
Vi är nu mitt i en spännande utvecklingsresa med ökade krav på säkerhet och förändringar i den egna verksamheten där vi ständigt utforskar nya verktyg och nya arbetssätt.
Som it-specialist blir du en del av ett mindre team på fyra medarbetare som tillsammans förvaltar och vidareutvecklar Bolagsverkets samverkansprodukter i Microsoftmiljöer och telefoni. Tyngdpunkten i rollen kommer att vara Exchange Server on prem, Active Directory, powershell samt Windows . I tjänsten ingår även att arbeta med Skype for Business till dess att det fasas ut under 2027.
I uppdraget ingår att förvalta och vidareutveckla plattformen vilket ställer höga krav på säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet vi utför.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Administration och konfiguration Active Directory, Exchange.
* Beställning och byte av certifikat.
* Administration, larmsättning i övervakning och loggsystem.
* Felsökning och incidenthantering kopplat till ansvarsområdet.
* Framtidsspaning och teknikutvärdering för att säkerställa en modern och hållbar IT-miljö
* PowerShell är en central del av arbetet och används för att effektivisera och automatisera processer.
Tjänsten erbjuder tekniskt utmanande arbetsuppgifter inom Bolagsverkets severplattform för Microsoftprodukter. Du kommer få vara delaktig i arbetet med att möta ökade krav på säkerhetsskydd, delta i teknikutvärdering och driva förbättringar i takt med förändrade behov. Här finns möjlighet att kombinera djup teknisk kompetens med strategiskt arbete, i en miljö som präglas av ständig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god problemlösningsförmåga och som kan hitta nya lösningar och har nya idéer och angreppssätt. Du har ett analytiskt sinne och kan se logik och samband i komplexa miljöer.
Du har en vilja och ett driv att lära dig nya saker och anpassa dig till förändringar i verksamheten.
Du behöver kunna samarbeta med andra, både inom och utom ditt team och tillsammans med andra fokusera på teamets resultat och gemensamma mål.
I den här rollen behöver du ha
* relevant akademisk utbildning inom it eller annan utbildning /erfarenhet som vi kan bedöma som likvärdig.
* god kunskap om och erfarenhet av Exchange server on prem.
* god kunskap om och erfarenhet av Windows server.
* god kunskap om och erfarenhet av Active Directory.
* god kunskap om och erfarenhet av Windows 11, Outlook med dess kopplingar och Active Directory och Exchange.
* god kunskap om och erfarenhet av Powershell.
Du behöver även ha god kunskap i både svenska och engelska och kunna uttrycka dig obehindrat både muntligt och skriftligt.
Vi ser det som meriterande om du har något av följande
* erfarenhet av att jobbat med Fortimail eller liknade produkt
* erfarenhet av Microsoft LDAP proxy lösningar
* erfarenhet av Microsoft ADFS och Azure
* erfarenhet av Splunk för felsökning i server och applikationsloggar
* erfarenhet av Skype for Business
Känner du igen dig i beskrivningen och tycker att det här låter som ett uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Vi gör urval och intervjuer löpande.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, istället får du svara på ett antal urvalsfrågor.
Placeringsort: Sundsvall
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövning innan anställning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler i Sundsvall.
Här kan du läsa mer om enheten it-produktion:https://bolagsverket.se/jobbamedoss/vilkaviar/visomjobbarhar/paenhetenitproduktionharvikulpajobbetavennardetarmycketattgora.5868.htmlhttps://bolagsverket.se/jobbamedoss/vilkaviar/visomjobbarhar/vadgoreninfrastrukturutvecklareomdagarnajuliaochmarcusberattar.5869.html
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AD 1403/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolagsverket
(org.nr 202100-5489), https://bolagsverket.se/jobbamedoss.5046.html Arbetsplats
Bolagsverket, It-avdelningen Kontakt
Sektionschef
Sara Hansell sara.hansell@bolagsverket.se 070-233 58 07 Jobbnummer
9820034