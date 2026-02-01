IT-specialist / IT-tekniker
Lockas du av att arbeta på ett spännande företag inom eventbranschen där du får utveckla dina kunskaper inom IT? Trivs du i en kommunikativ och relationsskapande roll där du får ta eget ansvar? est mika:timing erbjuder dig en utvecklande roll där du snabbt blir en viktig del av företaget.Publiceringsdatum2026-02-01Om företaget
est mika:timing är en av Nordens ledande aktörer inom elektronisk tidtagning och resultathantering för sportevent. Vi arbetar med kunder som Vasaloppet, Göteborgsvarvet och Marathongruppen där vi levererar tekniska lösningar för onlineanmälningar, hanterar tidtagning och resultat, samt eventappar. Idag är vi 8 personer i Sverige med huvudkontor i Kungsbacka, moderbolaget är placerat iTyskland.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du att arbeta med online- och mobillösningar för att skapa de bästa upplevelserna för deltagarna. Du arbetar med våra egenutvecklade system och databaser, såväl som system från externa leverantörer. Du kommer att konfigurera systemen för att passa olika kundkrav, göra simuleringar inför tävlingar och slutligen styra och övervaka under tävlingens gång. Du kommer även att vara på plats vid event, där du får konfigurera och övervaka tidtagningsutrustning och IT-system.
Rollen innebär en hel del kundkontakt, då du har ett nära samarbete med kunder och du medverkar i hela kedjan från första kundkontakt till uppföljning. Du koordinerar internt med såväl svenska som tyska kollegor för att tillsammans säkerställa en komplett och framgångsrik leverans.
I tjänsten arbetar du främst från kontoret i Kungsbacka. Under några helger per år ingår det att arbeta vid event som tekniker och ibland även som projektledare. Du arbetar i nära samarbete med andra IT-specialister och projektledare, som kommer att ge dig introduktion och stöttning i rollen.
Utbildning, erfarenhet och egenskaper
Vi söker dig som har:
Utbildning inom relevant IT-område
Grundläggande kunskaper om databaser (SQL)
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Har B-körkort
Ett genuint intresse för datorer och IT, ihop med en förmåga att snabbt förstå behov och hitta lösningar, är nyckeln till att klara rollen framgångsrikt. Med många olika kunder, med olika typer av event och olika förutsättningar, behöver du vara strukturerad och bra på att planera. Du skall ha lätt för att skapa nya relationer och du trivs i en roll med breda kontaktytor.
Vi erbjuder ett utmanande och flexibelt jobb i ett dynamiskt gäng och en väldigt rolig bransch!
Information
Urval sker löpande
Tillträde efter överenskommelse
Kollektivavtal finns
Fast månadslön
Omfattning, 50-100%
Provanställning kan vara aktuellt
Frågor om tjänsten skickas till jobb@est.se
eller besvaras på tel 010-198 14 03
Ansökan skickas till ansokan@est.se
I den här rekryteringen undanber vi oss all kontakt från rekryteringsföretag och andra företag som levererar och marknadsför tjänster relaterade till rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: ansokan@est.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-specialist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare est mika:timing AB
(org.nr 556496-3550) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715939