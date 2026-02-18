IT-specialist inom Linux
Kungliga Biblioteket
2026-02-18
Vill du joina driftteamet som gör det möjligt att hitta en artikel från 1867 om syslöjd eller den där musikvideon från 90-talet ingen minns namnet på, samtidigt som du syr ihop en klusternod för avancerad AI-utveckling?
Kungliga biblioteket (KB) samlar in, beskriver, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige - från tryckt och digitalt material till film, ljud och webbinnehåll. Det ställer mycket höga krav på robusta och långsiktiga IT-miljöer. Hos oss får du använda din tekniska kompetens i en verksamhet där systemen är avgörande för att bevara och tillgängliggöra viktiga digitala resurser för framtida generationer. Vårt digitala arkiv är stort - tiotals PB - och växande.
KB stärker nu sitt Linux-team med ytterligare en IT-specialist inom Linux. Har du gedigen erfarenhet av Linux, med fokus på RHEL, och vill arbeta med drift, förvaltning och vidareutveckling av Linuxbaserade plattformar och system i en stor och komplex on-prem-miljö, kan detta vara en roll för dig!
Som IT-specialist inom Linux blir du en del av KB:s Linux-team som ingår i enheten för nät och infrastruktur, läs mer om enheten längre ner.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Rollen kombinerar daglig drift med arbete med Linuxbaserade plattformar och applikationsmiljöer i en i huvudsak on-prem-baserad miljö. Den tekniska miljön är till största delen baserad på Red Hat Enterprise Linux (RHEL) och omfattar verksamhetskritiska applikationer som drivs i både traditionella servermiljöer och på containerplattformar.
Du arbetar nära utvecklingsteam och andra infrastrukturspecialister och har ansvar för ett antal applikationer och plattformskomponenter. Arbetet bedrivs i team där man stöttar varandra vid incidenter och tekniska ärenden.
Arbetsuppgifterna omfattar installation, konfiguration, uppdatering och felsökning av Linuxservrar och applikationsmiljöer samt hantering av incidenter i produktion. Du medverkar i den pågående tekniska förflyttningen mot containerbaserade plattformar och bidrar till utvecklingen av dessa miljöer. Automatisering och scripting är en naturlig del av arbetet, till exempel med verktyg som Ansible i Linux- och Red Hat-miljöer.
Som medarbetare på KB bidrar du med din erfarenhet och kompetens till den ständiga utvecklingen av KB:s verksamhet och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från en liknande roll och som vill arbeta med drift, förvaltning och vidareutveckling av Linuxbaserade plattformar i en komplex och verksamhetskritisk IT-miljö.
För att lyckas i rollen behöver du:
• minst några års aktuell arbetslivserfarenhet som Linux-specialist
• mycket goda kunskaper i Linux/Unix med betoning på Red Hat Enterprise Linux
• erfarenhet av automatisering och scripting, till exempel med Ansible eller motsvarande verktyg
• kunskaper inom versionshantering som ex. Git
• goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande är:
• relevant utbildning inom IT och teknik eller motsvarande kompetens inhämtad på annat vis
• kunskap om Red Hat Satellite
• erfarenhet av containerteknik, till exempel OpenShift, Kubernetes eller Docker
• kunskap om databaser, till exempel PostgreSQL, Elasticsearch eller motsvarande
• kunskap kring identitets- och åtkomsthantering, till exempel LDAP eller Keycloak
• erfarenhet av teknisk dokumentation
Som person är du strukturerad och självgående samt har en vilja att utvecklas. Du har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete och arbetar väl både självständigt och tillsammans med andra. Du är drivande i ditt arbete och bidrar till att uppgifter och förbättringar genomförs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placering är i centrala Stockholm.
KB har verksamhet på olika orter, Stockholm, Strängnäs och Bålsta. Tjänsteresor förekommer sparsamt.
Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete, vilket ger förutsättningar till balans mellan arbete och fritid.
Säkerhetsintervju samt bakgrundskontroll kommer att genomföras med slutkandidat.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-16. Bifoga CV och beskriv varför du är intresserad av jobbet och vad du kan bidra med, du behöver inte bifoga personligt brev.
I denna rekrytering använder vi urvalsfrågor i stället för personligt brev. I urvalsfrågorna beskriver du kort varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Var därför noga med att dina svar på ett tydligt sätt speglar din kompetens och erfarenhet.
Vi genomför intervjuer löpande.Kontakt
I denna rekrytering samarbetar KB med Boxhill AB. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Petra Törnblom, petra.tornblom@bhill.se
För anställningsvillkor kontakta HR via växeln 010-709 30 00.
Fackliga kontaktpersoner är May Nilsson, ST-KB, och Karl Isaksson, SACO-KB, båda nås via växeln 010-709 30 00.
Om Enheten för nät och infrastruktur
Enheten består av två team där ditt team har Linux som primärt ansvarsområde med 6 kollegor och ingår i Avdelningen för informationssystem.
Enheten (14 kollegor totalt) ansvarar för integration, drift och teknisk förvaltning samt vidareutveckling av KB:s tekniska infrastrukturplattformar, digitala lagring och arkiv, nätverk och säkerhetsbackup. Enheten har tillsammans med enheten för drift och support ett operativt ansvar för IT-säkerhet och behörigheter i IT-system, samt ansvar inom respektive område för systemövervakning och incidenthantering. Enheten ansvarar också för drift och operativ systemförvaltning av applikationer och system på Linux-miljöerna.
Om Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 350 medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ansvar, öppenhet, tillit och lärande. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Ersättning
Arbetsgivare Kungliga Biblioteket
(org.nr 202100-1710), http://www.kb.se/
