Vill du arbeta hands-on med verksamhetskritiska system i en 24/7-miljö där varje detalj räknas?
Avarn söker nu en IT Specialist inom Drift och Larm som vill arbeta operativt med drift, felsökning och utveckling av larmcentralens IT-miljö. Rollen är tekniskt tung och verksamhetsnära, med fokus på integrationer, nätverk, SQL och stabila dataflöden.
Du blir en viktig del av teamet och kommer spela en central roll i det kommande systembytet av larmsystemet. Teamet består idag av 4 medarbetare som ser fram emot att välkomna dig och tillsammans göra en förändringsresa!
Erbjudande
En tekniskt kvalificerad roll i en samhällskritisk verksamhet
Möjlighet att arbeta djupt med SQL, integrationer och dataflöden
Delaktighet i ett större systembyte och migreringsarbete
En stabil organisation med högt säkerhetsfokus
Professionals Nord söker i samarbete med Avarn en IT-specialist. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Avarn. Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
. Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Du arbetar operativt i en verksamhetskritisk, on-prem-baserad miljö med cirka 140 VM-servrar och redundanslösning. Rollen innebär avancerad felsökning och tekniskt ansvar i en komplex systemmiljö där stabilitet och datakvalitet är avgörande.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Analysera och åtgärda komplexa systemproblem på djupet - identifiera rotorsak och säkerställa långsiktigt hållbara lösningar
Arbeta med SQL för felsökning och kvalitetssäkring av rådata i system där datalogiken är affärskritisk
Hantera och optimera Windows Server-miljöer (2012-2021)
Arbeta med AD, GPO samt nätverksrelaterade konfigurationer (VPN/IPSEC)
Bidra i kommande systemmigrering och större serveruppgraderingar
Ingå i jour och beredskapsbeläggningen
Rollen innebär nära samarbete med verksamheten och IT-teamet, där du förväntas ta tekniskt ägarskap i de frågor du hanterar.
Vi söker dig som
Minst 4 års erfarenhet av brett IT-arbete inom drift, infrastruktur eller avancerad support
God erfarenhet av Windows Server (2012-2021)
Mycket goda kunskaper i SQL och förmåga att felsöka på datanivå
Erfarenhet av Active Directory och GPO
Erfarenhet av VPN/IPSEC
Förståelse för nätverk och infrastruktur (brandvägg, router, switch)
Erfarenhet av felsökning i komplexa systemmiljöer
Det är meriterande om du har arbetat med CCTV-miljöer eller i en 24/7-verksamhet.
Som person är du energisk, förändringsbenägen och har en stark vilja att förbättra och "få saker att hända". Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, analysera problem på djupet och driva lösningar hela vägen. Du är metodisk i din felsökning, strukturerad i ditt arbetssätt och lugn även när tempot är högt. Du är inte rädd för att kavla upp ärmarna när det behövs, men har samtidigt förmågan att tänka långsiktigt och säkerställa att lösningar håller över tid.
Praktisk information
START: Omgående enligt ök.
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm - Västberga
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Filippa Furugren
För denna tjänst krävs säkerhetsprövning samt utdrag ur belastningsregister och kreditupplysning. Detta kommer genomföras för slutkandidat innan erbjudande. Så ansöker du
