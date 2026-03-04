IT-säkerhetstekniker till Kammarkollegiet
2026-03-04
Vill du vara en viktig kugge i vårt IT-säkerhetsarbete?
Har du lång erfarenhet av IT-säkerhet och vill arbeta i en verksamhet där ditt arbete gör skillnad på riktigt? Vi söker en tekniker som vill bidra till att stärka vår digitala motståndskraft. Hos oss får du arbeta med komplexa utmaningar och vara en del av ett engagerat teknikerteam.
IT-enheten på Kammarkollegiet består av 13 medarbetare som ansvarar för all operativ IT-verksamhet och tillhandahåller tjänster inom projektledning, förvaltningsledning, drift och support för en kärnverksamhet som innefattar ca 370 personer.
Arbetsbeskrivning
Som IT-säkerhetstekniker arbetar du med den tekniska utvecklingen och förvaltningen av Kammarkollegiets IT-miljö. Du är en del av driftgruppen som idag består av fyra IT-tekniker samt en Teamleader. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att du kommer vara tongivande i vårt IT-säkerhetsarbete, såväl operativt som kravställning mot externa leverantörer. Du kommer även att delta i och ibland själv leda och driva projekt/uppdrag inom myndigheten relaterade till IT-säkerhet.
Är du vår nya kollega får du en bred tjänst med möjlighet att arbeta inom många olika områden. Du får stora möjligheter att själv utveckla rollen. Vi är ett väl sammansvetsat team som hjälper varandra och gärna tar oss an nya utmanade uppgifter och uppdrag.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har:
• minst 3 års aktuell erfarenhet av dagligt arbete inom IT-säkerhet med tex brandväggar, certifikatshantering/PKI, kryptering, loggsystem och serverhärdning
• minst 2 års aktuell erfarenhet av IT-säkerhet på strategisk nivå med tex kravkataloger, arbetsmetoder, rådgivning, riktlinjer
• minst 5 års erfarenhet av arbete med bred teknisk IT-kompetens inom Infrastrukturområdet, tex Windowsserver, Linux, servervirtualisering, nätverk och lagring.
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Palo Alto-brandväggar
• att leda förändringsuppdrag
• IT-säkerhetsramverk och standarder som tex NIST, CIS Controls, OWASP
Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen hos oss bör du ha ett stort engagemang och en vilja att förbättra IT-miljön ur ett säkerhetsperspektiv. Du har god samarbetsförmåga, men trivs även med att arbeta självständigt och lösa problem på egen hand. Du planerar och prioriterar dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och har samtidigt ett flexibelt förhållningssätt där du lätt kan ställa om inför ändrade omständigheter.
Som person är du utåtriktad och har lätt för att ha kontakt med såväl leverantörer som kunder. Då vi är en mindre arbetsgrupp hjälper vi varandra på ett prestigelöst sätt och räds inte för att ta på oss nya arbetsuppgifter och uppdrag.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm där vi sitter i fina aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan.
Tillträde snarast (enligt överenskommelse).
Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2026.
Kontaktpersoner
Kjell Franzén, IT-chef, kjell.franzen@kammarkollegiet.se
Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Övrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 370 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), http://www.kammarkollegiet.se Jobbnummer
