IT-Säkerhetstekniker
2026-03-24
Till vår kund söker vi en It-säkerhetstekniker
Uppdragsbeskrivning
Vi har behov av en nätverk- och it-säkerhetstekniker där uppdraget innebär att heltid bistå gruppen med drifthantering i kundens brandväggsmiljöer genom flera av kundens manangerings- och automatiseringsverktyg ex Anisble och produkter från Cisco, Palo Alto och Juniper. Uppdraget innebär att bistå vid installationer och konfigurering i kundens nät- och brandväggsmiljöer.
Obligatoriska krav
Minst ha 3 års dokumenterad erfarenhet som Nätverkstekniker
Ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Ha dokumenterad erfarenhet av konfigurering och drift av brandväggar från minst en av följande leverantörer: Cisco, Palo Alto eller Juniper.
Ha erfarenhet av att arbeta med automatiseringsverktyg för nätverk, exempelvis Ansible.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "quest 7881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
172 65 STOCKHOLM
