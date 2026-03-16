IT-säkerhetsspecialist
Nu söker vi en IT-säkerhetsspecialist som vill arbeta med säkerhetsgranskning och säkerhetsgodkännande av informationssystem i verksamhetskritiska miljöer. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck, både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Försvarets materielverk (FMV) står inför en spännande och utmanande förändringsresa där du som IT-säkerhetsspecialist kommer vara en viktig del i FMVs informations- och IT-säkerhetsarbete.
Som IT-säkerhetsspecialist arbetar du med att ta fram underlag samt genomföra granskning inför säkerhetsgodkännande och ackreditering av informationssystem.
Du arbetar med att analysera informationssystem ur ett säkerhets- och informationssäkerhetsperspektiv. Arbetet innebär att bedöma vilken typ av information systemen hanterar, vilka säkerhetskrav som gäller, vilka krav vi ställer på leverantörer vid upphandlingar samt vilka risker som finns. Du granskar systemlösningar och infrastruktur, genomför informations- och riskbedömningar samt tar fram dokumentation och beslutsunderlag inför säkerhetsgodkännande av systemen.
Du arbetar även med säkerhetsskyddsplanering inom projekt och förvaltning, det vill säga arbetet med analyser, planer och åtgärder som vidtas för att utreda vilket säkerhetsskydd som behövs. Du har även en rådgivande roll där du stödjer projekt, förvaltning och beslutsfattare i säkerhetsfrågor, till exempel genom riskbedömningar, tolkning av säkerhetsrelaterade händelser och rekommendationer om lämpliga säkerhetsåtgärder.Tjänsten är placerad i Stockholm.
Tjänsteresor inom Sverige kan förekomma.
Om dig
Vi söker dig som har akademisk examen eller annan för området relevant utbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhetsområdet och en god förståelse för informationssystem och IT-miljöer. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av att ta fram och hantera dokumentation avseende IT-system.
Det är meriterande om du har utbildning med inriktning mot IT-säkerhet eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av kravhantering, arbete med säkerhetsskyddsplanering samt arbeta med sekretessbelagda uppgifter. Det är även meriterande om du har erfarenhet av informationsklassningar och bedömningar.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är du pedagogisk med en god förmåga till muntlig och skriftlig kommunikation. Du är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, prioriterar samt strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är initiativtagande, driver ditt arbete framåt och motiveras av att uppnå goda resultat. Vidare samarbetar du väl med andra, agerar lugnt och tryggt med hög personlig mognad och trivs med att arbeta i team.
Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på Infrastrukturstaben ansvarar för utveckling, förvaltning och drift och av informationssystem. Arbetar för att styra myndigheten inom IT-området genom att planera, genomföra och följa upp IT-verksamheten inom FMV. Avdelningen IT Utveckling och Förvaltning ansvarar för utveckling och förvaltning av applikationer, både för FMV:s eget behov och för Försvarsmakten.
FMV är en myndighet som sorterar under Försvarsdepartementet med Försvarsmakten som tillsynsmyndighet. Vi använder oss av Försvarsmaktens säkerhetsregelverk KSF som grundläggande i FMV:s ackrediteringsmetod för säkerhetsgodkännande av våra informationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 2026-04-07.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper. Våra fackliga företrädare är Stefan Hållander (SACO), Lena Sköld Gunnarsson (OFR/S), Lars Mörrby (OFR/O) och Peter Andersson (SEKO). Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryteringskonsult Carina Eyoma på Experis IT, carina.eyoma@se.experis.com
alt. 073-086 22 75.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Fastlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
