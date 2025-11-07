IT-projektledare med kravanalys
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren IT-projektledare som kan samordna, styra och driva digitaliseringsprojekt inom verksamhetskritiska biljett- och försäljningslösningar. Uppdraget omfattar kravanalys, planering och uppföljning samt aktiv riskhantering. Rollen kräver mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tekniska sammanhang. Omfattningen varierar mellan 60-100% beroende på projektfas.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Samordna projekt och säkerställa framdrift enligt beslut och mål.
Ta fram, följa upp och uppdatera projektplan samt rapportera status och risker.
Säkerställa leverans enligt avtalade mål och kvalitetskrav.
Leda workshops, projekt- och styrgruppsmöten samt förbereda beslutsunderlag.
Genomföra kravanalys och ta fram kravdokumentation i nära samverkan med sakkunniga.
Arbeta i beställarens etablerade mallar och verktyg för styrning och dokumentation.
Löpande förankra process och resultat med berörda intressenter.Kvalifikationer
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att driva och leda IT-projekt.
Erfarenhet från minst 2 uppdrag med beskrivning av flöden för tjänsteorienterade arbetssätt och processer.
Erfarenhet av projektledning av minst 1 uppdrag med webb- och app-utveckling för verksamhetskritiska system, gärna försäljningslösningar.
Erfarenhet av att leda minst 1 uppdrag som omfattade utveckling av försäljnings- eller annan affärskritisk lösning.
Minst 4 års erfarenhet som kravanalytiker inom applikationsutveckling inklusive kravdokumentation.
Mycket goda kunskaper i engelska, tal och skrift, för teknisk kommunikation, dokumentation och möten.
God vana av administration och dokumentation inom offentlig verksamhet, inklusive erfarenhet av att leda minst 1 uppdrag för en offentlig organisation.
Meriterande
Erfarenhet av IT-projekt inom kollektivtrafik, transport eller offentlig sektor.
Erfarenhet av biljett- och betalningssystem samt integrationer mot tredjepart (t.ex. reseplanerare, kundportaler, betaltjänster, viseringslösningar).
Erfarenhet av systemavveckling eller migrering, inklusive datamigrering och övergångsstöd.
Erfarenhet av agila arbetssätt och iterativ leverans.
Dokumenterad erfarenhet av att leda tvärfunktionella team med interna och externa resurser.
Vana att arbeta strukturerat med projektstyrningsverktyg.
Erfarenhet av riskanalys och kvalitetsuppföljning i IT-projekt.
Erfarenhet av förändringsledning och kommunikation vid systemförändringar.Dina personliga egenskaper
Tydligt ledarskap och god samarbetsförmåga.
Strukturerad, metodisk och självständig.
Prestigelös, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Stark kommunikativ förmåga.
Start/Längd
Start: 2026-01-07
Längd: till 2026-07-06 (option till 2028-01-06)
Plats
Stockholm (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9594966