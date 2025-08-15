IT-projektledare infrastruktur
2025-08-15
Vi på Nexer Infrastructure söker nu IT projektledare med erfarenhet av digitaliseringsarbete till kommande uppdrag i Malmö och Karlskrona. Är du en person som är teknisk duktig och har en förmåga att koordinera och samspela med tekniska specialister samt har drivit projekt inom agil och/eller vattenfallsmetod så kan vi ha spännande möjligheter hos våra kunder!
Vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och en fast månadslön
Goda utvecklingsmöjligheter som konsult och en långsiktig plan hos Nexer
En familjär atmosfär och teambuildingaktiviteter med dina Nexer-kollegor - senast var vi på en Åreresa tillsammans!
I rollen som IT projektledare ingår det att hålla i uppdrag och projekt från start till mål inom IT infrastruktur, ständiga förbättringar inom IT-domän system och olika applikationer som företaget ansvarar för. Öppenhet och flexibilitet för att leda både korta och mellanstora projekt är viktigt för att matcha denna roll.
Vi ser gärna att du
Har minst 5 års erfarenhet av att ha drivit IT projekt inom infrastruktur
Besitter kunskap och flerårig kompetens inom den agila projektledningsmetodik
Teknisk bakgrund och god förståelse av IT system, IT-infrastruktur och IT-säkerhet
Arbetat med projektledningsverktyg
Har ett pedagogiskt och kommunikativt arbetssätt och behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
Har ett intresse för att lära sig ny teknologi, service management och IT ramverk
Flera av våra kunder kräver att man genomgår en säkerhetsklassning och därav krävs det i de fall också att du är svensk medborgare.Vi tror även att du har god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT- konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och gemensamma lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi till dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas. Ansökan Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer AB
(org.nr 556451-9345) Arbetsplats
Nexer Group Kontakt
Jennie Kähäri jennie.kahari@nexergroup.com 0702785909 Jobbnummer
9460978