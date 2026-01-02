IT-Projektledare
Myndigheten för tillgängliga medier / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-01-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och stärka allas rätt till tillgänglig läsning? Är du en projektledare med intresse för IT? Nu har du chansen att i rollen som IT-Projektledare bidra i vårt viktiga demokratiskt uppdrag.
Myndigheten för tillgängliga mediers vision (MTM) är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier som arbetar för att alla ska ha tillgång till nyheter, litteratur och samhällsinformation. Detta utifrån var och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.
Om jobbet
Som IT-projektledare hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och modernisera MTM:s interna digitala stöd. Du kommer i den här rollen framför allt att driva IT och digitaliseringsprojekt som stöttar verksamhetens stödprocesser till exempel inom kommunikation, ekonomi, HR, uppföljning, ärende- och dokumenthantering samt intern samverkan.
Du leder och driver projekt från initiering till införande. I nära samarbete med verksamhetens olika funktioner, IT-drift och externa leverantörer planerar du, följer upp och rapporterar projektens tid, kostnad, kvalitet och effekter.
Din roll blir att skapa struktur och riktning: säkerställa tydliga mål, hantera beroenden och risker, samt underlätta samarbetet mellan teknik och verksamhet. Vi använder aktivt AI-verktyg i vårt arbete, till exempel för kravanalys, planering, uppföljning och riskhantering, och vi ser gärna att du har intresse av att utforska och använda sådana verktyg i ditt projektledarskap.
Arbetet omfattar både införande av nya system och vidareutveckling av befintliga lösningar, exempelvis:
• stöd för interna processer (ekonomi, HR, uppföljning, beslutsstöd)
• ärende- och dokumenthanteringssystem
• intranät och andra samarbetsplattformar
• verktyg och system för extern och intern kommunikation
Du ansvarar för att projektens resultat är förankrade hos verksamheten, implementeras på ett strukturerat sätt och lämnas över till förvaltning med tydliga roller och ansvar. Det krävs att du är bekväm med att leda möten, workshops och presentationer för olika målgrupper.
Du kommer att tillhöra enheten Utveckling och förvaltning, där vi just nu är 18 kollegor. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Malmö och vi erbjuder möjlighet till visst distansarbete.
Om dig
Vi söker dig som vill bidra till allas rätt att läsa - genom att skapa robusta, effektiva och användarvänliga interna IT-lösningar som gör det enklare för MTM:s medarbetare att utföra sitt uppdrag. Du utgår från verksamhetens och användarnas behov och har lätt för att se helheten - från strategiska mål till konkreta förbättringar i myndighetens stödprocesser.
Du är kommunikativ, strukturerad och trygg i rollen som ledare för tvärfunktionella team. Du är samarbetsinriktad, generös med din kunskap, prestigelös och nyfiken på nya utmaningar. För dig är ett positivt, inkluderande och lösningsorienterat arbetsklimat viktigt.
Med hänsyn till en föränderlig omvärld och verksamhetens behov är det viktigt att du välkomnar utveckling, förändring och ett flexibelt förhållningssätt. Du använder digitala verktyg och AI som stöd för att analysera, prioritera och följa upp.
Vi söker dig som har
• universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom systemvetenskap, datateknik, informatik, industriell ekonomi, projektledning eller motsvarande och minst 2 års aktuell erfarenhet av att leda IT, digitaliserings eller systemutvecklingsprojekt alternativt en eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning (eller liknande eftergymnasial utbildning) inom IT/systemutveckling/projektledning samt minst 3 års aktuell erfarenhet av att leda eller driva IT-projekt
• erfarenhet av att driva IT eller digitaliseringsprojekt från start till mål, inklusive planering, uppföljning och rapportering av tid, budget och kvalitet
• erfarenhet av att arbeta nära verksamhetsspecialister inom exempelvis ekonomi, HR, kommunikation, administration eller liknande stödverksamhet
• god förståelse för systemutvecklingsprocesser och/eller införande av standardsystem och molntjänster
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av
• projektledning inom offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet
• införande eller utveckling av:
• intranät och samarbetsplattformar
• verktyg för intern och extern kommunikation
• ärende- och dokumenthanteringssystem
• verksamhetsstöd inom ekonomi, HR eller uppföljning/analys
• arbete med tillgänglighetsanpassade digitala gränssnitt (WCAG) och användarnära tjänster
• AI-stöd i projektledning, till exempel för analys, prioritering och riskhantering
• förändringsledning och införandestöd, inklusive utbildning, kommunikation och uppföljning av nyttorealisering
Du ska även
• ha mycket god samarbetsförmåga och aktivt bidra till ett positivt, inkluderande och lärande arbetsklimat
• kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva frågor i mål
• kunna prioritera, planera, driva och strukturera ditt eget och andras arbete mot gemensamma mål
Om arbetsgivaren
MTM erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar du på medborgarnas uppdrag - ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera arbete och privatliv.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare och inleds med provanställning i sex månader.
MTM tillämpar individuell lönesättning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Kontaktpersoner
Rekryterande chef:
Karl Adam Tiderman karladam.tiderman@mtm.se
Fackliga representanter:
Maria Dahlbeck, maria.dahlbeck@mtm.se
Erik Johansson, erik.johansson@mtm.se
Ansökan
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 18 januari.
Besök gärna www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Tillgängliga Medier
(org.nr 202100-3591), http://www.mtm.se/ Arbetsplats
Myndigheten för tillgängliga medier Jobbnummer
9667016