IT-Konsult

Vill du jobba med frihet under ansvar, spännande teknik och ett team som skrattar lika mycket som det levererar? Hos oss på Gibon Eskilstuna får du en arbetsplats där vi kombinerar hög kompetens med prestigelöshet och energi - och där en typisk dag kan innehålla både kundmöten, kreativa soff-sessioner och en omgång av vårt egenutvecklade Yatzy (ja, vi tar det på allvar!).
Vad gör vi - och vad gör du hos oss?
Vi är IT-partnern för små och medelstora företag och fungerar ofta som en förlängd arm av kundens IT-avdelning. Det betyder att du får ett varierande och utmanande arbete där du möter allt från lokala och virtuella servrar till Microsoft 365, Azure, backuplösningar och nätverksteknik som VPN, WiFi, brandväggar och VLAN.
Du kommer att:
Ha nära kontakt med kunder - support, projektledning, driftsättning, installation och underhåll.
Delta i förbättringsarbeten och utveckla kundernas IT-miljöer.
Inspirera och vägleda företag till smarta lösningar - med hög servicenivå, ett par halvdanna skämt och ett leende.
Vi satsar stort på cloudbaserade lösningar, framför allt vår paketerade tjänst Gibon365 med säkerhet i fokus. Här får du en arbetsplats i ständig utveckling där vi tillsammans ser till att ligga i framkant.
Läs mer om Gibon365 här: Gibon365 - Helhetslösningen för ditt företag
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av Microsoft 365, Azure och IT-infrastruktur.
Kan installation, drift och underhåll av dessa miljöer.
Har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Är social, serviceinriktad och trygg i att arbeta självständigt.
Har nära till skratt och gillar att jobba i en miljö där saker händer snabbt.
Extra plus om du har certifieringar inom Microsoft, erfarenhet av Active Directory, AzureAD, migreringar, Exchange Hybrid, Powershell eller Endpoint Manager.
Vad får du hos oss?
En arbetsplats där vi ger allt - och har kul under tiden.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper till nästa nivå.
En viktig roll i Gibon Eskilstunas fortsatta resa.
Kontinuerlig utbildning, både internt och externt.
Ett omväxlande arbete med varierande uppgifter.
Kvalifikationer
Erfarenhet av Microsoft-miljöer.
Körkort B.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Placering: Eskilstuna
Omfattning: Heltid
Start: Så snart som möjligt (vi längtar efter dig!)
Ansökningar behandlas löpande - vänta inte, skicka in din ansökan idag!
Frågor? Hör av dig till Erik Wiberg på erik.wiberg@gibon.se
eller 070-275 31 70.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
