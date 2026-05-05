IT-inköpare till Mälardalens universitet
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Avdelningen för Infrastruktur och säkerhet ska verka för och tillhandahålla en öppen, säker och hållbar fysisk och digital utbildnings- och forskningsmiljö för universitetets studenter, anställda och samverkanspartners.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse t om 31 januari 2027
Omfattning: Deltid, 75%
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Stationeringsort: Västerås
Avdelning/Enhet: Infrastruktur och säkerhet, IT-enhetenPubliceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Som IT-inköpare har du en viktig roll i att säkerställa en smidig och välfungerande inköpsprocess för IT-utrustning och tillhörande tjänster. Du bidrar till kontinuitet i det dagliga arbetet och är en nyckelperson i hanteringen av organisationens IT-arbetsplatser. Rollen har en tydlig koppling till hårdvarans livscykel och omfattar bland annat beställning, leverans, utbyte, garantihantering och återbruk av IT-utrustning. Du arbetar nära både användare och IT-miljöer och bidrar till att rätt utrustning finns på plats vid rätt tid, på ett hållbart och strukturerat sätt. Tjänsten passar dig som trivs i gränslandet mellan administration, IT och service, och som gillar att samarbeta med olika delar av verksamheten för att skapa effektiva och användarnära lösningar.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Avropa IT-utrustning och tillhörande tjänster från befintliga ramavtal.
Genomföra behovsinsamling och kravställning i dialog med verksamheten samt ta fram och kvalitetssäkra inköpsunderlag.
Samverka med IT-verksamheten samt ekonomi- och upphandlingsfunktion i beställnings-, leverans- och fakturaflöden.
Följa upp leveranser, reklamationer och garantiärenden samt säkerställa avtalsefterlevnad och avtalstrohet.
Bevaka produktlivscykler (EOL/EOS) i samverkan med relevanta funktioner.
Dokumentera genomförda inköp och beslut samt säkerställa en strukturerad överlämning av pågående ärenden, rutiner och leverantörskontakter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT eller dokumenterad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande.
God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Erfarenhet av IT inköp och/eller praktisk hantering av IT utrustning och IT-arbetsplatser (tex i en roll som supporttekniker/IT-tekniker).
Erfarenhet av att följa upp leveranser, hantera avvikelser/reklamationer och ha kontakt med leverantörer.
Erfarenhet från universitet, högskola eller annan statlig myndighet.
God kunskap om IT utrustning, exempelvis PC, Mac, telefoner, bildskärmar, kringutrustning samt server- och nätverksutrustning.
God förståelse för livscykelhantering av hårdvara och mjukvara samt erfarenhet av leverantörsstyrning och leverantörsrelationer.
Grundläggande kunskap om cirkulär ekonomi avseende IT utrustning (förlängd livslängd, återbruk, reparation, uppgradering och återvinning).
Förmåga att planera, strukturera och dokumentera arbetet på ett systematiskt sätt.
Förmåga att snabbt sätta sig in i regelverk och interna processer (t.ex. LOU och inköpsrutiner).
Meriterande
För denna anställning är det meriterande att ha:
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor samt kunskap om LOU.
Erfarenhet av användarstöd, service och behovsinsamling inom akademisk utbildnings- och forskningsmiljö.
Erfarenhet av användning av ärendehanteringssystem.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du flexibel och serviceinriktad, med förmåga att anpassa arbetssätt och prioriteringar utifrån förändrade förutsättningar. Du arbetar noggrant och kvalitetsmedvetet, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och säkerställer att rutiner följs.
Du har en god organisationsförmåga, planerar och prioriterar effektivt samt bidrar med ett professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt i samarbetet med andra.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Enhetschef, IT-chef
Daniel Blomberg daniel.blomberg@mdu.se 021-10 73 03
9892488