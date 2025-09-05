IT-infrastrukturspecialist till Adven
2025-09-05
Adven leder vägen inom energiomställningen med sina smarta, cirkulära och hållbara lösningar och behöver nu stärka upp teamet med en infrastrukturspecialist. Tjänsten passar dig som vill ha en nyckelroll inom företaget när det kommer till att skapa säkra, stabila och framtidssäkra IT-miljöer. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som infrastrukturspecialist kommer du ansvara för att leda, planera och följa upp organisationens IT-infrastruktur. Du kommer att arbeta med bland annat kommunikation, nätverk, servrar och molnplattformar för att säkerställa en stabil och säker IT-miljö. Rollen kombinerar operativt arbete nära verksamheten med strategiska beslut och lösningar gällande teknologiinvesteringar och externa samarbeten.
Du erbjuds
• En nyckelroll i ett kunnigt och engagerat IT-team som tillsammans skapar verkligt affärsvärde
• En spännande roll i en växande IT-organisation med starkt fokus på utveckling och säkerhet
• Bli en del av en utvecklande och stöttande företagskultur där medarbetaren värderas högt
Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för design, utveckling och underhåll av IT-infrastrukturen både lokalt och i molnet med fokus på driftsäkerhet och prestanda
• Implementera och förvalta nätverkslösningar i nära samarbete med verksamheten
• Säkerställa funktion och förvaltning av hårdvara, applikationer och tillhörande klientmiljöer i samarbete med supportteamet
• Verka som beställare mot externa partners för säkerhetsrelaterade uppgifter som patch management, backup, accesshantering och nätverkssäkerhet
• Bidra till utveckling och efterlevnad av IT-policys, standarder och regelverk som ISO-27001 och NIS2
• Dokumentera tekniska konfigurationer och processer för en effektiv och hållbar förvaltning
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig arbetslivserfarenhet inom IT-infrastruktur och nätverk
• Har erfarenhet av att arbeta med molnlösningar, med fördel Azure
• Har förståelse för informationssäkerhet
• Har erfarenhet av att samarbeta med både interna och externa intressenter
• Är obehindrad i svenska och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
• Innehar B-körkort då resor i tjänsten kan förekomma
Det är meriterande om du har utbildning inom nätverkshantering, nätverksarkitektur och/eller säkerhet.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Problemlösande
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Adven Group är en ny energikoncern vars gemensamma resa för att bli en ledande aktör inom hållbara energilösningar påbörjades 2020. Tillsammans levererar deras 600 medarbetare fjärrvärme och geoenergi till flertalet olika fastighetstyper samt ånga, värme, kyla och relaterade infrastrukturlösningar till industrier. Med mer än 50 års erfarenhet inom energibranschen driver koncernen idag 350 anläggningar i Norden och Baltikum. Varaktighet, arbetstid, etc.
