IT-helpdesk | Sundbyberg | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Kanske söker du nya utmaningar? Kanske har du precis tagit studenten? Med IT-kunskap och en driven inställning kommer du att trivas utmärkt hos oss på Experis! Med en grundlig teknisk kompetens erbjuder vi dig ytterligare chans till utveckling. Vi söker någon med superkraften att kunna lösa tekniska problem, enkelt och smidigt!
Arbetsbeskrivning
Med datorn i högsta hugg och en brinnande motivation för problemlösning, ger vi dig verktygen du behöver för att kunna erbjuda våra kunder utmärkt teknisk support i alla lägen. Experis lägger stor vikt i individens egna chans till utveckling och möjlighet att påverka sin resa genom arbetslivet. Som konsult hos oss kommer ditt arbete leda till framsteg och expansion av så väl din IT-kompetens som personliga utveckling.
Att ta emot ärenden via telefon, chatt och mail kommer vara dina huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi letar efter någon som med entusiasm underlättar andras tekniska vardag och tar sig an deras utmaningar inom IT. Du kommer att arbeta i allt från nätverk och informationssäkerhet till teknikmiljöer och kringutrustning till operativsystem.
Det är alltid spännande att jobba hos oss!
Detta arbete innebär inte bara en möjlighet att stärka sitt nätverk utan samtidigt en chans till att förvalta sin expertis. Alla dagar blir unika på sitt sätt och du kommer att arbeta både på egen hand och i team tillsammans med dina kollegor. Uppdragen kommer vara växlande och kräva din fulla uppmärksamhet för att ha möjligheten att hitta nyckeln till den problematik som uppstått
Vi söker dig som har:
* Gymnasial relevant utbildning
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Gör Din Ansökan Redan Idag
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "91e51fb7-4170-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9579697