IT-drifttekniker till kund i fastighetsbranschen
2025-11-13
Vill du vara med och driva IT-driften i en spännande fastighetsmiljö där teknik och verksamhet möts? Vi söker en operativ konsult inom IT-drift som vill göra skillnad och bidra till en stabil, säker och välfungerande IT-miljö hos en ledande aktör i fastighetsbranschen. Du blir en nyckelperson som kombinerar hands-on arbete i den dagliga driften med tekniskt projektledarskap, där du samarbetar med leverantörer, användare och interna team.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Ansvara för drift och stabilitet i kundens IT-miljö
Hantera livscykelhantering av system, servrar och nätverk
Säkerställa efterlevnad av IT-regelverk och interna rutiner
Leverantörsstyrning och uppföljning av avtal och SLA:er
Ansvara för IT-säkerhet och certifikathantering inom ansvarsområdet
Installation, konfigurering och integration av fastighetsnära IT-system
Delta i och leda projekt inom IT-drift och fastighets-IT
Rapportering, dokumentation och förbättringsarbete i samverkan med övriga IT-funktionerKvalifikationer
Flera års erfarenhet av operativ IT-drift och systemadministration
Erfarenhet av fastighets-IT, inklusive installation och underhåll av nätverkskomponenter i fastigheter
God kunskap inom servermiljöer (Windows & Linux)
Erfarenhet av nätverksdesign, VPN och DNS
Vana av att arbeta med automatisering och script (Powershell, PowerCLI)
Erfarenhet av virtualisering (VMware vSphere)
God förståelse för IT-säkerhet och certifikathantering
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
