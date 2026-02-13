IT-arkitekt till PTS
2026-02-13
Vill du bidra till samhällets digitalisering och vara med och forma framtidens IT-lösningar i offentlig sektor? Nu söker vi en IT-arkitekt som vill ta en central roll i utvecklingen av hållbara, säkra och ändamålsenliga IT-lösningar som gör verklig samhällsnytta. Hos oss får du arbeta nära både verksamhet och teknik i ett sammanhang där ditt arkitektoniska arbete gör skillnad på riktigt.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för IT-utveckling, som är en del av avdelningen för verksamhetsutveckling. Enheten ansvarar för utveckling och förvaltning av PTS IT-system, webbplatser och e-tjänster och samordnar myndighetens strategiska IT-utveckling.
IT-verksamheten befinner sig i ett förändringsskede med flera pågående och kommande systeminföranden. Under de kommande åren sker även en organisationsförändring kopplad till en planerad myndighetssammanslagning, vilket innebär att IT-verksamheten kommer att växa och utvecklas. I samband med detta kan både rollen och organisatorisk tillhörighet komma att förändras, och tjänsten erbjuder goda möjligheter att påverka teknikval och arbetssätt på lång sikt.
"Jag som kommer att vara din chef heter Paula Fagerlund. Jag tror på tillit före kontroll och på att bra lösningar skapas tillsammans. Som chef är jag tydlig med riktning och förväntningar, men ger stort utrymme för eget ansvar, nya idéer och olika perspektiv. Jag uppskattar när människor vågar tänka innovativt, ifrågasätta invanda arbetssätt och hitta smartare sätt att lösa uppdraget. För mig är ledarskap något vi gör i vardagen, genom dialog, samarbete och gemensamt ansvar för helheten."
Om rollen
Som IT-arkitekt blir du en del av arkitekturfunktionen och arbetar nära utvecklingsteam, tekniska förvaltningsledare och verksamhet. Rollen innebär både taktiskt och operativt arbete med fokus på informationshantering, dataflöden, integrationer och AI, där användning i system, analys och interna arbetssätt står i centrum. En stor del av arbetet handlar om att vara teknisk rådgivare i arkitektur- och utvecklingsfrågor samt att översätta verksamhetsbehov och krav till hållbara tekniska lösningar.
I rollen samverkar du med flera olika funktioner och bidrar till att skapa samsyn och förankring kring arkitektoniska vägval hos både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Du leder och faciliterar workshops med deltagare från både IT och verksamhet och hanterar komplexa frågeställningar där lösningarna inte alltid är givna. Arbetet kräver att du kan ta ett helhetsperspektiv och guida organisationen i val som är långsiktigt förvaltningsbara, säkra och ändamålsenliga.
Om teamet
På avdelningen arbetar drygt 35 medarbetare i roller som projektledare, systemutvecklare, arkitekter, it-tekniker, kravanalytiker, tekniska förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare. Kulturen på enheten är prestigelös, lösningsorienterad och bygger på samarbete och kunskapsdelning - i små team med breda roller.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och har förmåga att skapa win-win-lösningar med fokus på det gemensamma målet. Du arbetar analytiskt och med helhetsperspektiv, där du väger in verksamhetens behov, användarnas perspektiv, säkerhetsaspekter och långsiktiga konsekvenser i dina arkitektoniska val. Du har en god säkerhetsmedvetenhet och förstår hur säkerhetsaspekter beaktas i arkitektur- och utvecklingsarbete. Du är kommunikativ och kan på ett pedagogiskt sätt förklara komplexa tekniska frågor för olika målgrupper. Samtidigt är du lösningsorienterad och fattar välgrundade beslut även i komplexa och delvis otydliga sammanhang.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Avslutad eftergymnasial utbildning eller motsvarande poäng inom IT (systemutveckling)
• Flerårig arbetslivserfarenhet i roller som lösningsarkitekt, mjukvaruarkitekt och senior utvecklare
• Flerårig arbetslivserfarenhet av dataflöde, informationshantering och analys
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande om du har:
• Praktisk erfarenhet av tillämpad AI och generativ AI
• Praktisk erfarenhet av containerlösningar, exempelvis Docker, Kubernetes eller Podman
• Utbildning, certifiering eller erfarenhet inom informations- och IT säkerhet
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir IT-arkitekt.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Paula Fagerlund på paula.fagerlund@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
.
Välkommen med din ansökan senast 6 mars.
Välkommen med din ansökan senast 6 mars.
Fast lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
