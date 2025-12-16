IT-arkitekt specialist
Vattenfall AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2025-12-16
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vill du vara med och accelerera vår digitalisering inom samhällskritisk verksamhet och bidra till ett fossilfritt liv inom en generation? Hos oss får du vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och skapa framtidens elnät.
Vi på Vattenfall Eldistribution växer och just nu söker vi flera kompetenta medarbetare till vårt arkitekturteam.
Du kommer att tillhöra en arkitekturfunktion med bred kompetens inom Enterprise-, Verksamhets-, IT-, och Informationsarkitektur. Avdelningen för arkitektur består av cirka 15 medarbetare och konsulter med uppgiften att leda framtagandet och utvecklingen av en arkitektur som proaktivt möter framtidens krav på smarta elnät, nya energikällor och snabbt föränderliga omvärld.
Vattenfall Eldistribution genomgår en större uppgradering av integrationsplattformen (Biztalk), omformning av den befintliga Data- och Analysplattformen samt en förflyttning mot en mer modulär IT-miljö.
Som IT-arkitekt hos oss kommer du att driva och stödja analys- och arkitekturarbete med fokus på integration, microtjänster, plattformar, moln, analytics och säkerhet. Du kommer även att delta i uppbyggnaden av den operativa och taktiska arkitekturförmågan inom området IT Common. Arbetet innebär nära samarbete med säkerhetsfunktionen och vår koncernövergripande IT, och du kommer att ha många samverkanspartners, både internt och externt.
I din roll som IT-arkitekt kommer dina arbetsuppgifter och ansvar att inkludera;
Arkitekturdesign - Utforma och vidareutveckla referens- och målarkitekturer inom områden som data, analys, AI, integration och infrastruktur. Genomföra arkitekturanalyser, utredningar och ta fram beslutsunderlag som stödjer strategiska teknikval.
Integration - Stödja och driva arkitekturaktiviteter kopplat till BizTalk-uppgradering till ny modern plattform (t.ex. Kafka/Azure APIM/Seeburger/Azure Logic Apps mfl) i en hybridmiljö där OT-IT-integration står inför ett skifte.
Mikrotjänster - Driva arkitekturaktiviteter som stödjer transformationen från monolitiska legacy-system till en modulär arkitektur baserad på mikrotjänster och API-first-principer.
Plattformar & Livscykelhantering - Säkerställa rätt teknikval, planera uppgraderingar, och livscykelhantering samt optimera kostnader genom etablerade metoder som tex FinOps.
Säkerhet -Stödja och driva arkitekturaktiviteter som säkerställer segmentering, identitet & åtkomst (IAM), komplexa säkerhetsmiljöer och loggning i samverkan med CISO/OT säkerhet.
Arkitekturstyrning - Säkerställa att lösningar följer etablerade arkitekturprinciper, referensarkitekturer och relevanta standarder, exempelvis NIS2, IEC 61850 och cybersäkerhetskrav
Omvärldsbevakning och teknologival - Omvärldsbevaka samt utvärdera och rekommendera teknologier för långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet.
Samarbete och ledarskap - Arbeta nära koncernövergripande IT, produktägare, projektledare, systemförvaltare, data/analytics och leverantörer för att säkerställa robusta lösningar.
Dokumentation och kommunikation - Dokumentera och visualisera målarkitekturer, teknikförflyttningar och arkitekturbeslut. Kommunicera dessa tydligt till både tekniska och verksamhetsnära intressenter.
Helhetsperspektiv - Tillsammans med övriga arkitekter och verksamheten säkerställa att arkitekturen är sammanhängande, uppdaterad och stödjer affärsbehov.
Metod- och verktygsutveckling - Delta i vidareutvecklingen av gemensamma arkitekturmetoder, processer och verktyg för att stärka arkitekturarbetet.
Vi är inne i en förflyttning mot ett domändrivet och verksamhetsnära arkitekturarbete, och du kommer tillsammans med övriga arkitekter i teamet att vara med och forma och etablera nya arbetssätt och metoder i nära samverkan med både verksamhet och IT.
Kravspecifikation
Vi ser att du har kundfokus och förmåga att se helheten. Du är bekväm med att leda och driva arkitekturarbete och kan balansera kort- och långsiktigt fokus. Du kommunicerar och visualiserar komplexa lösningar på ett enkelt och lättillgängligt sätt, är skicklig på att förankra och navigera i stora organisationer och visar ödmjukhet och respekt i samarbetet med andra. Du är också nyfiken och bra på att hålla dig à jour med vad som händer i ditt yrkesområde och i branschen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Relevant utbildning från universitet eller högskola inom IT, datavetenskap eller motsvarande.
Gedigen erfarenhet av arkitekturarbete i roller som exempelvis Domänarkitekt, IT-arkitekt, Lösningsarkitekt och/eller Systemarkitekt.
Erfarenhet av större IT-moderniserings- och transformationsprojekt i komplexa IT-miljöer med molnlösningar, gärna inom transaktionstung och säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av Azure PaaS, API Management, Kafka, Hybrid Integrations, Databricks, Dynamics, Microservices-arkitektur, Zero Trust, IAM.
Erfarenhet och god förståelse för informations- och dataarkitektur.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utveckla, kommunicera och upprätthålla målarkitekturer och IT-roadmaps.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Erfarenhet och förmåga att tillämpa metoder och ramverk (SAFe, TOGAF etc.) och arkitekturverktyg som t.ex. Visio, Sparx Enterprise Architect etc.
Erfarenhet av att arbeta med agila metoder och iterativa leveranser.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Luleå eller Trollhättan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättan - Vattenfall Jobbnummer
9647172