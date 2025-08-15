IT-arkitekt sökes i Malmö

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Malmö
2025-08-15


2025-08-15

Vår klient i försvarsindustrin söker en engagerad ingenjör med inriktning mot IT-arkitektur till ett tvärfunktionellt team som arbetar med ombordlösningar för säkerhet och IT-arkitektur.

I rollen som IT-arkitekt kommer du ha ett nära samarbete med systemingenjörer för att säkerställa att IT-infrastrukturen är väl utformad och anpassad efter de operativa behoven. Produkterna består av många system, både egenutvecklade och inköpta, som integreras i komplexa distribuerade miljöer.

Som IT-arkitekt ansvarar du för design, utveckling och verifiering av IT-arkitektur. Du stödjer systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen och granskar samt analyserar tekniska IT-lösningar. I arbetet ingår även att ta fram och underhålla IT-arkitekturdokumentation, såsom beskrivningar, instruktioner och policys.

Universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller liknande områden

Minst 9 års kunskap och erfarenhet av IT-arkitektur

Mycket goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift

Erfarenhet av europeiska samarbetsprojekt

Erfarenhet av produktutveckling

Tjänsten är på heltid, 40 timmar per vecka, med start 2025-01-10 och beräknat slutdatum 2025-12-31. Arbetet sker på plats.

Om du är redo att ta dig an en roll som IT-arkitekt inom försvarsindustrin och bidra till att skapa robusta och välfungerande IT-lösningar i avancerade tekniska miljöer, tveka inte att skicka in din ansökan. Rekrytering sker löpande och vi ser fram emot att höra från dig.

Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/660".

Detta är ett heltidsjobb.

Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Q i Syd

9459897

