IT-arkitekt sökes i Malmö
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-08-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Eslöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Vår klient i försvarsindustrin söker en engagerad ingenjör med inriktning mot IT-arkitektur till ett tvärfunktionellt team som arbetar med ombordlösningar för säkerhet och IT-arkitektur.
I rollen som IT-arkitekt kommer du ha ett nära samarbete med systemingenjörer för att säkerställa att IT-infrastrukturen är väl utformad och anpassad efter de operativa behoven. Produkterna består av många system, både egenutvecklade och inköpta, som integreras i komplexa distribuerade miljöer.Dina arbetsuppgifter
Som IT-arkitekt ansvarar du för design, utveckling och verifiering av IT-arkitektur. Du stödjer systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen och granskar samt analyserar tekniska IT-lösningar. I arbetet ingår även att ta fram och underhålla IT-arkitekturdokumentation, såsom beskrivningar, instruktioner och policys.Kvalifikationer
Universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller liknande områden
Minst 9 års kunskap och erfarenhet av IT-arkitektur
Mycket goda kommunikativa färdigheter i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av europeiska samarbetsprojekt
Erfarenhet av produktutvecklingAnställningsvillkor
Tjänsten är på heltid, 40 timmar per vecka, med start 2025-01-10 och beräknat slutdatum 2025-12-31. Arbetet sker på plats.
Om du är redo att ta dig an en roll som IT-arkitekt inom försvarsindustrin och bidra till att skapa robusta och välfungerande IT-lösningar i avancerade tekniska miljöer, tveka inte att skicka in din ansökan. Rekrytering sker löpande och vi ser fram emot att höra från dig.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Syd Jobbnummer
9459897