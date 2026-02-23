It-arkitekt
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
I rollen som domänarkitekt (it-arkitekt med specialistkunskap inom området för integration) kommer du, tillsammans med en till domänarkitekt att arbeta på en strategisk och teknisk nivå för att säkerställa att myndigheten når upp till MSBs säkerhetskrav, tar rätt beslut gällande kommande integrationslösningar och omvärldsbevaka. Du kommer arbeta agilt tillsammans med kompetenta kollegor i form av it-arkitekter, integrationsutvecklare, systemtekniker och scrum master.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- tillsammans med andra it-arkitekter i samråd med myndigheter och andra externa parter
standardisera informationsutbyte gällande it-integrationer
- tillsammans med andra it-arkitekter arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för att skapa stabila och säkra lösningar för verksamheten
- tillsammans med sektionens agila team och med verksamheten skapa framtidens lösningar för integrationer inom myndigheten
- tillsammans med andra it-arkitekter arbeta strategiskt med integrationer
- ansvara för att förvalta arkitekturen gällande integrationsplattformar
- ingå i nätverket av it-arkitekter på myndigheten
- stötta och vägleda integrationsutvecklare och systemtekniker för att säkerställa hög kvalitet och bidra till kunskapshöjning.
Du måste ha
- minst 3 års erfarenhet av arbete som it-arkitekt med inriktning integrationer.
Det är meriterande om du också har
- certifiering inom it-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
- erfarenhet av integrationsmönster och integrationsarkitektur
- erfarenhet av design och utveckling av API:er
- erfarenhet av distribuerade system och ESB-teknologi
- arbetat med utveckling eller drift av samhällskritiska system.
Vi vill att du
- tar ansvar för din uppgift, är strukturerad och har ett stort engagemang i dina arbetsuppgifter
- är kommunikativ och serviceinriktad med förmåga att anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren
- planerar, organiserar och prioriterar ditt arbetet på ett effektivt sätt, sätter upp och håller dina tidsramar
- har förmåga att arbeta med komplexa frågor, du analyserar och bryter ner problem i sina
beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Hanna Eriksson, 010 - 495 45 47 hanna.eriksson@transportstyrelsen.se
. ST, Axel Frick och Saco-S, Benedicte Johansson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-234. Vi behöver din ansökan senast den 16 mars 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
