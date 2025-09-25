It-arkitekt - PO körkort
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Här finner du gemenskap och nybyggaranda. Vi arbetar inom agila team som ansvarar för förvaltning och nyutveckling av både interna och externa it-lösningar inom körkortsområdet. Nu söker vi dig som brinner för it-arkitektur och som vill jobba inom en verksamhet där samhällsnytta kommer i första hand. Vi kan erbjuda dig samarbete, gemenskap, kunskap och glädje. Du har tillsammans med dina ambitiösa och trevliga kollegor, stora möjligheter till kompetensutveckling och många interna karriärmöjligheter. Hos oss finner du viljan att tänka framåt. Som it-arkitekt är du med i utvecklingen av effektiva, smarta och hållbara lösningar för det svenska samhället.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar. https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- ingå i ett team som ansvara och förvalta it-arkitekturen inom ditt verksamhets- eller teknikområde vilket innebär att du ansvarar för att analysera och ta fram lösningar för verksamhetens behov, för en kort- och långsiktigt hållbar it-arkitektur
- ingå i nätverket av it-arkitekter på myndigheten
- göra avvägningar mellan kort- och långsiktiga lösningar
- designa och utforma it-lösningar så att de uppfyller både verksamhetens krav samt de tekniska regler och riktlinjer som gäller
- stötta och vägleda systemutvecklare och systemförvaltare för att säkerställa en hög kvalitet samt att beslutade strategier följs
- samarbeta med systemdrift för att lösa akuta problem och anpassa lösningar för att få en effektiv och stabil drift
- ha en vision och plan för att kunna möta framtidens behov inom området.
Tekniker och verktyg vi för närvarande arbetar med:
- C#
- .Net Core/ ASP.Net
- Angular
- MVC
- .Net Web Api /WCF
- Javascript
- Enhetstestning & automatiska tester
- Enterprise Architect.
Du måste ha
- en akademisk utbildning inom it-området eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
- minst 3 års erfarenhet av .Net-utveckling
- minst 3 års aktuell erfarenhet av arbete som it-arkitekt
- goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
- certifiering inom it-arkitektur som DF-kompetens eller motsvarande
- erfarenhet av att ha arbetat inom systemutvecklingsområdet i en stor och komplex it-organisation
- erfarenhet av arbete i Windows-miljöer
- erfarenhet av it-drift
- arbetat med utveckling och drift av samhällskritiska system
- erfarenhet av agila metoder/team
- erfarenhet av Enterprise Architect
- erfarenhet av modellering.
Vi vill att du
- är analytisk och tycker om att sätta dig in i många olika problem samtidigt
- känner dig trygg i att ta välgrundade och motiverade beslut
- tar stort eget ansvar med en hög initiativförmåga
- är lyhörd
- är kommunikativ och kan prata med olika personer på deras språk, oavsett om de är programmerare eller användare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Örebro.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Välkommen att kontakta sektionschef Maarit Bergdahl vid frågor, via e-post maarit.bergdahl@transportstyrelsen.se
.
Saco-s Benedicte Johansson och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-9694.
Vi behöver din ansökan senast den 15 oktober 2025.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning It
Avdelning It består av fem enheter med tillhörande sektioner. Vi är cirka 300 medarbetare.
Vi stöder samtliga avdelningar inom Transportstyrelsen både strategiskt och operativt i it-frågor. Vi arbetar med arkitektur, systemutveckling, förvaltning och drift av it-system samt infrastruktur. Ersättning
