IT- och säkerhetsansvarig till Sörmlandshem AB
Sörmlandshem AB / Datajobb / Katrineholm
2026-02-26
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Om arbetsgivaren
Sörmlandshem AB bedriver verksamhet för barn och ungdomar och arbetar utifrån tydliga strukturer, trygghet och säkerhet. Vår verksamhet är belägen på landsbygden strax utanför Katrineholm och präglas av ett nära samarbete mellan olika yrkesroller.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en IT- och säkerhetsansvarig med ett brett ansvarsområde. Tjänsten kombinerar tekniskt ansvar med viss operativ medverkan i verksamheten.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Ansvar för IT-utrustning såsom datorer, nätverk och övrig teknisk utrustning
Drift, underhåll och utveckling av nätverk och IT-system
Säkerhetsarbete kopplat till IT och informationshantering
Ansvar för hemsida och webbutveckling
Hantering och utveckling av sociala medier
IT-support och tekniskt stöd till personal
Vid behov stöd till behandlingspersonal i övriga arbetsuppgifterKvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen
Erfarenhet av arbete med datorer, IT, webbutveckling, management och networking
B-körkort
Tillgång till egen bil (arbetsplatsen ligger utanför centrala Katrineholm)
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i miljöer där barn och ungdomar vistas
Erfarenhet från behandlingshem, HVB eller liknande verksamhet
Utbildning inom socialt arbete eller vård och omsorgDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och flexibel. Du har god samarbetsförmåga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: linnea.aronsson@sormlandshem.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan IT/säkerhetsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sörmlandshem AB
(org.nr 559387-3606) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnéa Aronsson linnea.aronsson@sormlandshem.com Jobbnummer
9764451