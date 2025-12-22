IT- och digitaliseringsstrateg
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Bergs kommun stärker nu sin digitala förmåga och strukturen för våra olika digitala system på strategisk nivå. Vi söker en digitaliseringsstrateg med hög IT-kompetens som vill ta ett samordnande, drivande och inspirerande ansvar för kommunens digitala mognad, utveckling och systemstruktur. Du får en nyckelroll i att omvandla behov till smarta lösningar, leda utvecklingsarbete och bidra till ett användarvänligt, hållbart och framtidsinriktat Bergs kommun.
Tjänsten ingår i en treårig strategisk satsning inom IT och digitalisering. I nära samspel med våra verksamheter får du en nyckelroll i frågor som rör framtidens digitala tjänster, informationshantering och IT-arkitektur.
Just nu finns en mindre grupp som arbetar med digitaliseringsstrategiska frågor, samt vår IT-enhet. Vi har i det arbetet sett ett behov av att ta fram och implementera en digitaliseringsstrategi, samt en plan för vilka IT-system vi ska fortsätta arbeta med, vilka vi bör avveckla och vilka vi saknar och framför allt hur våra system ska samverka med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Ditt arbete kommer att lägga grunden för ett mer samordnat, effektivt och hållbart digitaliseringsarbete - med fokus på nytta för invånare, medarbetare och verksamhet. Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I jobbet som IT- och digitaliseringsstrateg leder och samordnar du digitaliseringsstrategin både på en strategisk och operativ nivå, du kommer vara länken för att översätta verksamheternas behov av digitalisering och IT-stöd till konkreta projekt och planer. Hitta och identifiera synergier med andra system, e-tjänster, digitala arbetssätt och processer med fokus på automationslösningar.
Du kommer vara drivande i införandet i ett digitalt arbetssätt, men även i utvecklingen och utvärdering kring detta, under projektet så kommer det behöva säkerställas att systemen är stabila, uppfyller kraven på informationssäkerhet och klarar av att utvecklas i takt med verksamhetens utveckling samt att det bidrar till en informationskultur och systemförvaltning tillsammans med IT-enheten, digitaliseringsgruppen och informationssäkerhetsansvarig.
I rollen ska du skapa samsyn kring målbild, nyttorealisering och digital mognad, verkar för ett ökat digitalt arbetssätt och stärkt förändringsförmåga i hela kommunen, och representerar kommunen i samverkan med andra kommuner, regioner och myndigheter inom digitaliserings- och innovationsområdet.
Tjänsten är placerad i stabsavdelningen. I stabsavdelningen finner du även IT-enheten, säkerhetsenheten, kommunikationsfunktionen, ekonomienheten, demokratistöd samt kultur- och fritidsenheten. Kvalifikationer
Vi söker dig med en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen, exempelvis inom systemvetenskap, informatik, statsvetenskap eller offentlig förvaltning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom likvärdig arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att driva digitalisering inom offentlig sektor och besitter både kunskap om och praktisk erfarenhet av systemförvaltning.
Rollen kräver mycket god förståelse för verksamhetsprocesser och förändringsledning, liksom god kännedom om regelverk såsom GDPR, NIS2 och digital tillgänglighet. För att lyckas i uppdraget behöver du dessutom ha en hög kommunikativ och pedagogisk förmåga.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av olika system inom offentlig sektor och av datadriven utveckling. Du bör ha lett team eller samordnat arbete i komplexa/större organisationer med inriktning mot verksamhetensutveckling. Du är van att navigera i gränslandet mellan teknik och verksamhet samt besitter en förmåga att kommunicera detta, har kunskap om e-tjänster, RPA, AI eller innovationsledning.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.
Körkort för personbil är ett krav då det kan komma att förekomma resor i tjänsten. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är inspirerande, pedagogisk, lyhörd och har förmåga att skapa förtroende i hela organisationen. Du är van att arbeta självständigt och strukturerat, med god analytisk förmåga och förmåga att föra samman teknik och verksamhetsnytta. Du har en förmåga att se helheten, tar initiativ och följer upp för att säkra att insatser ger verklig effekt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder många olika förmåner, exempelvis möjlighet till friskvårdstimme och en bred förmånsportal. Möjlighet finns till visst distansarbete utifrån överenskommelse och verksamhetens behov.
Tjänsten är en projektanställning på 100%, som sträcker sig i tre år med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att kalla till intervju löpande så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Kontaktinformation
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Jesper Tjulin, Stabschef, 0687-161 82
Martin Jonsson, HR-konsult, 0687-161 00
Arbetsplats
Ängesvägen 4A
845 31 Svenstavik Ersättning
