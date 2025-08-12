IT- och digitaliseringschef
2025-08-12
Vill du arbeta i en unik myndighet med uppdrag att forma totalförsvaret? Då har du kommit rätt!
Plikt- och prövningsverket söker en it- och digitaliseringschef som kommer att ha en ledande roll i utvecklingen av myndighetens it-arbete och möjligheterna att skapa effektiva och säkra lösningar tillsammans med professionella och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder ett viktigt samhällsuppdrag där ditt arbete är en stor del i myndighetens samlade bidrag till att vårt land har fred och säkerhet.
Anställningen som IT-chef är placerad i Karlstad. Plikt- och prövningsverket erbjuder inget distansarbetsavtal så arbetet förväntas ske i huvudsak på plats på kontoret. Resor i arbetet förekommer.
Med verksamhetens behov som grund har du det övergripande ansvaret för att formulera och vara ledande i den strategiska inriktningen för vår it- och digitaliseringsverksamhet. Du ska genom ledning och styrning se till att våra it-miljöer är säkra och effektiva. Du ska tillsammans med verksamheten leda och stödja digitaliseringen för att skapa mesta möjliga värde.
I rollen som it- och digitalisringschef är du också chef för avdelningen för it som idag har cirka 55 medarbetare. Du leder avdelningen tillsammans med enhetschefer och en it-stab. Du är direkt underställd generaldirektören och är en av fyra avdelningschefer som tillsammans med stabschefen och några specialistchefer ingår i myndighetens ledningsgrupp.Kvalifikationer
Arbetet kräver att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom IT alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
- Chefs- och ledarerfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar
- Flerårig erfarenhet som chef inom it och digitalisering
- Djup kunskap om it och digitalisering
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
- Erfarenhet av att leda andra chefer
- Erfarenhet av arbete som chef inom it och digitalisering i offentlig verksamhet
Dina personliga egenskaper
Du är en utvecklingsinriktad person som arbetar för en myndighetsgemensam helhet. Du har mycket god förmåga att samarbeta med andra. Du arbetar målinriktat och har förmåga att tillföra nya perspektiv och sammanhang för att nå verksamhetens resultat. Du är en tydlig arbetsgivarföreträdare som skapar förtroende och tillit hos dina medarbetare.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid. Anställningen ingår i myndighetens lokala chefskrets och omfattas av det statliga chefsavtalet.
Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Ibland krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering. Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
