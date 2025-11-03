IT Tekniker / Systemtekniker
Känner du att det är dags att ta nästa steg i karriären och få möjligheten att arbeta med stora driftsmiljöer i en viktig myndighet? Är du motiverad till att lära dig nya teknikområden? Då tror vi att du kommer att passa för rollen!
Befattningen
Vi söker en It-tekniker till vårt team som håller till på IT-Driftavdelningen i Arboga. Som anställd på IT-Driftavdelningen är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag med många spännande verksamhetsområden och du får möjlighet att göra skillnad på riktigt.
Vi arbetar ständigt med att kompetensförsörja vår personal genom vidareutbildningar. Friskvård är en naturlig del av vår vardag och du har tre timmars träning på arbetstid i veckan att nyttja. Du har möjlighet till flextid och semester på 28-35 dagar beroende på ålder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift och underhåll av Windows Server-miljöer.
• Hantering av Active Directory, DNS, DHCP och andra Windows Server-relaterade tjänster.
• Viss administration och felsökning av Linuxserver
• Övervakning och felsökning av serverprestanda och nätverksproblem.
• Installation och konfiguration av mjukvara och hårdvara.
• Säkerhetskopiering och återställning av data.
• Dokumentation av systemkonfigurationer och förändringar.
• Support till användare och lösning av tekniska problem.
• Delta i projekt för uppgraderingar och nya implementeringar. Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
• Minst tre års erfarenhet av arbete med Windows-server administration.
• Djupgående kunskaper inom Windows Server, Active Directory och grupprinciper.
• Förståelse för nätverksarkitektur och vanliga protokoll (TCP/IP, DNS, DHCP).
• God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
• B-körkort för manuell bil är ett krav
• Svenskt medborgarskap är ett krav.
Meriterande:
• Erfarenhet av drift, administration och felsökning av Linuxserver
• Erfarenhet av drift, administration och felsökning av Citrix-plattformar
• Kunskap om virtualiseringstekniker och infrastruktur, såsom VMware.
• Erfarenhet av PowerShell
• Erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta enligt ITIL. Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är driven och van att ta egna initiativ. Vi tror att en förutsättning för goda resultat är prestigelöshet, struktur och noggrannhet. Då problemlösning är en naturlig del av ditt arbete så ser vi gärna att du som person är analytisk lagd. För att trivas i denna roll är det viktigt att du har en stark samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt utan att förlora fokus eller motivation. Du tycker det är roligt att vidareutvecklas och lära dig nya saker. Du är positiv och att bemöta människor på ett bra sätt är en självklarhet för dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Beredskap på kvällstid och helger förekommer 5-10ggr/år när man har fått tillräckligt med kunskaper inom arbetet. Urval och intervjuer kommer att ske efter att ansökningstiden gått ut. Tillsvidareanställning, heltid (sex månaders provanställning tillämpas).
Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort Arboga. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast den 2026-01-05. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev.
För upplysningar om befattningen kontakta: Henrik Bengtsson (rekryterande chef) 0589-40 400 (vxl)
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
