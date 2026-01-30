IT Tekniker - Google Workspace
För kund i Stockholm söker vi nu en erfaren IT Tekniker som vill ta helhetsansvar för den interna IT-miljön och skapa en smidig, säker och effektiv teknisk vardag för medarbetarna. I rollen ansvarar du för den dagliga driften av Corporate IT och säkerställer att system, enheter och processer fungerar sömlöst, från teknisk onboarding av nya medarbetare till löpande support och kontinuerliga förbättringar.
Dina ansvarsområden
Administrera Google Workspace, inklusive e-post, filhantering, behörigheter och endpoint-säkerhet.
Hantera onboarding, livscykel och efterlevnad för enheter (Mac, iPhone och Android BYOD) via Jamf, Kolide och Google Workspace MDM.
Ansvara för teknisk onboarding i en zero-touch deployment-miljö.
Säkerställa att den dagliga Corporate IT-verksamheten fungerar smidigt, inklusive användarsupport, enhetshantering och teknisk onboarding.
Driva automation och processförbättringar för att minska manuellt arbete och effektivisera Corporate IT.
Säkerställa att nya medarbetare snabbt onboardas i kundens system och får rätt utrustning.
Ta fram och hålla i utbildningar och dokumentation så att medarbetare kan arbeta effektivt med tillgängliga verktyg.
Erfarenhet av liknande roll i en modern, molnbaserad miljö.
Gedigen erfarenhet av Google Workspace samt praktisk erfarenhet av Microsoft 365.
Erfarenhet av MDM-lösningar och hantering av användare, enheter och säkerhet.
Vana att arbeta operativt med daglig IT-drift, användarsupport och teknisk onboarding.
Erfarenhet av eller starkt intresse för automation och processförbättringar.
Serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad med god kommunikativ förmåga.
Du är en självgående och lösningsorienterad person som trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta nära verksamheten. Du har ett starkt servicefokus och tycker om att hjälpa andra, samtidigt som du är strukturerad och proaktiv i ditt arbetssätt. Du ser möjligheter till förbättring, gillar att automatisera bort manuella moment och är inte rädd för att ifrågasätta befintliga processer för att skapa smartare och mer effektiva lösningar. Samarbete faller sig naturligt för dig, och du har lätt för att kommunicera tekniska frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
