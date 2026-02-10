IT Tekniker - Deltid
2026-02-10
Vi söker nu en erfaren och serviceinriktad IT-tekniker för ett deltidsuppdrag där du blir en viktig del av ett etablerat IT-team. Uppdraget passar dig som trivs i en användarnära roll med fokus på daglig IT-drift och support, samtidigt som du vill bidra till utveckling av nya tekniker och arbetssätt i en modern IT-miljö.
Om uppdraget
Du blir en del av ett IT-team om ca 10 personer och rapporterar till Service Desk Lead. Rollen är placerad på kontoret i Stockholm och innebär att du fungerar som primär IT-kontakt för cirka 60 användare lokalt samt ger fjärrsupport till över 400 användare fördelade på flera kontor.
Arbetet sker huvudsakligen inom Service Desk med både 1st och 2nd line support, men det finns även möjlighet att delta i IT-relaterade projekt och förbättringsinitiativ.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för:
1st och 2nd line support, både på plats och på distans
Incident-, request- och ärendehantering enligt SLA i ärendehanteringssystem
Installation, felsökning och support av hårdvara och mjukvara
Hantering av användarkonton, behörigheter och åtkomsträttigheter
Support och administration av Microsoft 365 (Exchange Online, Teams, OneDrive)
Administration och support av mobila enheter
Klienthantering
Support av videokonferenslösningar och Teams-telefoni
IT-stöd vid interna och externa event
Deltagande i IT-projekt samt leverantörskontakter
Dokumentation av IT-miljö, rutiner och användarguider
Inköp av hård- och mjukvara samt tillgångshantering (asset management)
Onboarding av nya medarbetare
Resor mellan kontor samt beredskap/on-call enligt schema
Skallkrav
Minst 5 års erfarenhet inom IT Support, Service Desk eller IT Operations
Mycket goda kunskaper i Windows-klientmiljöer (Windows 11)
Stark erfarenhet av Microsoft 365 och dess administration
Erfarenhet av ITIL-baserad incident-, request- och change-hantering
Erfarenhet av installation och support av datorer, skrivare och kringutrustning
Erfarenhet av MDM-lösningar, exempelvis Microsoft Intune
God förståelse för nätverk, säkerhet, infrastruktur och molntjänster
God SharePoint-kunskap inklusive behörigheter och Teams-integration
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Relevant IT-utbildning eller certifieringar, exempelvis ITIL Foundation
Som person ser vi att du är serviceinriktad, professionell och har ett positivt och förtroendeingivande bemötande. Du tar ansvar, är lösningsorienterad och känner dig trygg i dialogen med användare på alla nivåer i organisationen. Du arbetar strukturerat, trivs med samarbete och bidrar aktivt till kunskapsdelning inom teamet. Samtidigt är du proaktiv och har en god förmåga att identifiera och driva förbättringar i såväl system som arbetssätt.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
