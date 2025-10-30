IT Support / Supporttekniker
2025-10-30
Marknadsdatagruppen söker en serviceinriktad och teknikintresserad IT Support /
Supporttekniker som vill vara förstahandskontakten för våra medarbetare i IT-relaterade
frågor. Du kommer att arbeta nära vår IT Operations Manager och vara en viktig del i att
säkerställa att allt fungerar smidigt - från datorer och kontorsnätverk till e-post och
samarbetsverktyg.
Dina ansvarsområden
Ge förstalinjesupport till medarbetare via telefon, e-post och ärendehanteringssystem.
Installera, konfigurera och underhålla datorer, telefoner och annan arbetsutrustning.
Hantera användarkonton och behörigheter i Microsoft 365 och Entra ID.
Hjälpa till med felsökning av nätverk, skrivare och kringutrustning.
Förbereda och leverera datorer till nya medarbetare (inklusive onboarding).
Dokumentera rutiner, installationer och vanliga lösningar.
Dokumentera rutiner, installationer och vanliga lösningar.
Samarbeta med IT Operations-teamet för att förbättra och standardisera vår IT-miljö.
Erfarenhet av IT-support, helpdesk eller liknande roll.
God kännedom om Windows 10/11, Microsoft 365 och molnbaserade verktyg.
Grundläggande förståelse för nätverk (Wi-Fi, skrivare, VPN, DNS, IP-konfiguration).
Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att hjälpa andra.
Du arbetar strukturerat, tar ansvar och trivs i en miljö där varje dag kan bjuda på nya
utmaningar.
Meriterande
Erfarenhet av ärendehanteringssystem (t.ex. Jira, Zendesk eller Freshdesk).
Erfarenhet av mobila enheter (Android/iOS) och enklare nätverksadministration
Varför jobba hos oss
Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter både teknik och människor. Vi satsar på
moderna verktyg och tydliga processer - men viktigast av allt, vi vill ha kul på jobbet. Här får
du möjlighet att utvecklas inom IT, arbeta brett med teknik och bidra till att skapa en smidig
arbetsvardag för hela organisationen
Frågor och ansökan skickas till: jobb@marknadsdata.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@marknadsdata.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Giant Recore Investments Group Holdings AB
(org.nr 559542-1651), http://www.marknadsdatagruppen.com
Östernäsvägen 1 (visa karta
)
827 32 LJUSDAL Arbetsplats
Marknadsdatagruppen Jobbnummer
9581602