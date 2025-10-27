IT Support Specialist till OneMed!
Vill du kombinera teknik med samhällsnytta? OneMeds IT-avdelning söker nu en IT Support Specialist som vill vara med och göra skillnad, varje dag. I den här rollen blir du en viktig del av teamet som stöttar både lager- och kontorsverksamheten, och ser till att tekniken fungerar smidigt så att vården får tillgång till livsviktig medicinsk utrustning. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
OneMed Sverige täcker hälso- och sjukvårdens behov när det kommer till medicinskt material, utrustning och beredskap - snabbt, smidigt och med kvalitet. Vi drivs av en trygg och säker vård samt av att förbättra livskvaliteten för alla som är i behov av, eller utför, vård. Utöver förbättringar i vardagen, strävar vi efter en rättvis och hållbar värdekedja för alla. Det är så vi gör skillnad, varje dag, året om.
Som IT Support Specialist hos OneMed stöder du primärt deras kontor och deras tre lagersajter i Göteborg, vilket säkerställer att sjukvården får tillgång till medicinsk utrustning då underhåll gällande driften av systemen är en stor bidragande faktor till detta. Du arbetar självständigt med användarsupport men har även ett nära samarbete med kollegor inom support, ServiceDesk och IT-specialister.
Du erbjuds
• En central roll i ett marknadsledande bolag och en säker bransch
• En företagskultur med framåtanda och en föränderlig miljö
• Ett bolag som satsar på sina medarbetare och erbjuder dig goda chanser till personlig- och professionell utveckling
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär omväxlande arbetsuppgifter inom användarsupport, där du hanterar tekniska problem och säkerställer att deras system och utrustning fungerar optimalt för att stödja verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Arbetsplatssupport för Windows, Office, M365, videokonferens, applikationer och nätverk
• Problemlösning och support för truckdatorer, etikettskrivare och handscanners på lager
• Hantering av supportärenden via ärendehanteringssystem och telefon
• Installation, konfiguration och uppgradering av applikationer, både mjuk- och hårdvara
• Eskalering av incidenter till 3rd line support/IT-specialister enligt ITIL-process
VI SÖKER DIG SOM
• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT
• Goda kunskaper inom nätverk, M365 och Windows-klienter
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att stötta användare inom lager, supply chain eller produktion
• Kunskap om Entra ID och/eller Intune
• Utbildning inom cloud-teknologier
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Hjälpsam
• Optimistisk
• Ansvarstagande
