IT Support Specialist
2026-04-07
Om Viasales & Blackfish
Viasales är ett av Sveriges mest resultatorienterade säljbolag och en del av Blackfish, en entreprenörsdriven koncern med flera bolag inom försäljning, marknadsföring och rekrytering. Tillsammans är vi över 170 medarbetare och växer i rekordfart över Sverige.
Nu söker vi en IT-support som vill ta ansvar för vår interna IT-miljö och se till att allt fungerar smidigt i vardagen.
Rollen
Som IT-support hos Viasales är du personen som får allt att funka bakom kulisserna.
Du ansvarar för att våra medarbetare har fungerande utrustning, system och tillgångar, från första dagen på jobbet till sista. Rollen är operativ och varierad där man jobbar nära verksamheten och snabbt löser problem när de uppstår.
Det här är en roll för dig som gillar att lösa problem, jobba hands-on och vara en viktig del av att få hela organisationen att rulla.
Du kommer att jobba med
Ge daglig IT-support till personal (datorer, nätverk, skrivare, konton m.m.)
Hantera och felsöka iPads för våra säljare i fält
Sätta upp nya datorer, telefoner och användarkonton (onboarding)
Hantera behörigheter och stänga konton (offboarding)
Säkerställa att kontorets IT-miljö fungerar (wifi, mötesrum, skärmar)
Enklare administration i Microsoft 365 och andra interna verktyg
Vi söker dig som
Har erfarenhet av IT-support eller liknande roll (ca 1-3 år)
Är van vid att felsöka datorer, nätverk och användarproblem
Har erfarenhet av Microsoft 365
Är bekväm med att hjälpa användare på olika tekniska nivåer
Du är van att självständigt lösa problem och ta ansvar för att saker blir lösta
Talar och skriver svenska obehindrat
Meriterande
Erfarenhet från en snabbväxande organisation
Grundläggande nätverkskunskap
Erfarenhet av CRM-system
Ansök med CV Vid frågor gällande tjänsten besvaras av vår rekryteringskonsult Emmy Zachrisson,
Mail: emmy@viasales.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
https://jobb.viasales.com
