IT Support Lead Göteborg
Vi söker en IT Team leader till vårt supportteam i Göteborg som brinner för service, teamutveckling och smarta arbetssätt. Hos oss får du en central roll i att leda både 1st och 2nd line-supporten, du kommer att driva daglig supporthantering, coacha medarbetare och säkerställa att våra kunder får snabb och professionell hjälp.
Du blir den operativa motorn i teamet och arbetar nära vår supportchef för att utveckla leveransen, höja kvalitén och skapa ett arbetsklimat där människor trivs och växer. Du gillar tempo, ansvar och att göra verklig skillnad i kundupplevelsen. Rollen kräver att du har hög grad av servicekänsla och god kommunikativ förmåga.
Om rollen:
Som Team Leader i IT supporten är du företagets ansikte utåt och ansvarar för att ge medarbetare daglig stöttning gällande vår förstklassig support till våra kunder och användare.
Avdelningen tar hand om alla IT, print och AV relaterade supportärenden.
Incidenthantering på 1st och 2nd line nivå.
Hantering av service requests och vissa typer av changes.
Intern support.
Monitorering och hantering av larm på klient, server, backup och patch via vårt montoreringsverktyg.
Felsöka och lösa IT-problem inom klient, server och nätverksmiljöer.
Eskalering av mer komplexa ärenden till konsult eller TAM.
Säkerställa att kunderna får en positiv upplevelse genom snabb och professionell service.
Daglig ledning: Säkerställa bemanning, fördela ärenden och prioritera inkommande arbete.
Operativ supporteskalering: Stötta teamet i svårare ärenden och driva eskaleringar vidare till 3rd line, leverantörer eller konsult.
Kvalitets- och leveransuppföljning: Följa upp SLA, response/resolve-tider och teamets KPI:er.
Coaching & support till medarbetare i samråd och med med stöd av supportchef, dagligt stöd, kompetensutveckling, feedback och introduktion av nya medarbetare.
Process- och rutinförbättring: Identifiera förbättringar i arbetssätt, dokumentation och verktyg.
Kommunikation & samordning: Du rapporterar till supportchef och fungera som länk mellan teamet och supportchefen, samt koordinerade med andra funktioner/teknikområden.
Ärendehantering vid behov: Själv hantera ärenden under hög belastning eller vid komplexa problem.
Planering & rapportering: Sammanställa korta lägesrapporter till supportchefen och bidra i planering av resursbehov.
Kundfokus: Följa upp kundnöjdhet, bemöta klagomål och säkerställa en professionell kundupplevelse.
Verktyg och system: Säkerställa att teamet arbetar enligt rutiner i ärende och monitoreringsystem.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet utav liknande roll
Erfarenhet av Team Leader roll för en större grupp
Nätverkskunskaper
Har mycket god erfarenhet av att arbete i servermiljö (ex Windows).
Har mycket god erfarenhet av Windows OS, Office 365
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har god kommunikationsförmåga.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet utav komplexa och varierade IT miljöer
Erfarenhet utav Google workspace
Erfarenhet utav Linux
Vad vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom IT och ta nästa steg i din karriär.
En positiv arbetskultur där vi hjälper varandra att lyckas.
Ett kontor med modern teknik och trevliga kollegor som värdesätter samarbete.
Varför InfraCom?
Vi erbjuder en position i en väletablerad verksamhet med drivna och engagerade medarbetare samt god potential för ytterligare tillväxt. På InfraCom kommer du till en stark och välorganiserad företagskultur där laget går före jaget.
Om InfraCom Group AB
InfraCom Group AB (publ) är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Sedan 1999 erbjuder vi tjänster inom mobil- och fasttelefoni, molnväxel, internet via fiber, server, hosting och webbplattformar. Vi har mer än 30 000 kunder, främst inom SME-segmentet samt offentlig förvaltning.
Omsättning: ca 800 miljoner
Ca 300 medarbetare
• 20 kontor
Certifierade enligt ISO9001, ISO14001 och ISO27001
Anslutna till kollektivavtal
Varmt välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Har du frågor kring rollen eller din ansökan vänligen kontakta Teamlead IT & print support Per Eklund (per.eklund@infracom.se
