IT Servicetekniker | Malmö | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Malmö Visa alla supportteknikerjobb i Malmö
2025-12-15
Är du den som älskar att lösa tekniska utmaningar? Brinner du för nätverk och vill arbeta med den senaste tekniken? Vi letar just nu efter en person med stort intresse för IT och en känsla för service!
Din vardag hos oss
Vi söker en IT-servicetekniker som vill vara med och skapa stabila, säkra och smarta lösningar för våra kunder. I rollen ger du teknisk support till olika kunder och hanterar allt från nätverksutrustning till installationer och felsökning. Du arbetar nära kunderna för att säkerställa att deras IT-miljö fungerar optimalt och att de får snabb och professionell hjälp när det behövs. Det är en varierad och utvecklande tjänst där du kombinerar problemlösning med kundkontakt och får möjlighet att arbeta med den senaste tekniken.
Vi ser gärna att du har:
* Minst tre års erfarenhet som IT-tekniker eller liknande
* Kunskaper inom nätverk
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem och informationssäkerhet
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Körkort
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT-administration. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling.
Gör Din Ansökan Redan Idag
Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag, urval sker löpande!
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
