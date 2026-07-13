IT Service Owner
Saab Aktiebolag / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-13
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Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som IT Service Owner ansvarar du för den övergripande leveransen och vidareutvecklingen av de tjänster som ingår i ditt ansvarsområde, med särskilt fokus på det värde tjänsten skapar för användarna. Du kommer ingå i området Shared och Corporate som ansvarar för företagsövergripande leverans av applikationstjänster inom exempelvis HR, dokumenthantering, företagskommunikation och projektledning.
I rollen kommer du att:
Ansvara för förvaltning, drift och leverans av definierade tjänster enligt de servicenivåer som är överenskomna med verksamheten.
Planera, organisera, leda och samordna arbetet på taktisk nivå för att uppnå uppsatta mål och resultat med tillgängliga resurser.
Hantera leverantörer och agera avtalsägare.
Leda relevanta styrnings- och samverkansforum tillsammans med intressenter och nyckelleverantörer inom ditt ansvarsområde.
Säkerställa att teamen har tillgång till rätt resurser och kompetens.
Planera, utveckla, leda och följa upp arbetet inom teamet.Publiceringsdatum2026-07-13Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är en engagerad och trygg ledare med stark förmåga att inspirera, påverka och skapa riktning genom att föregå med gott exempel. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med teammedlemmar, verksamhet och externa partners. Du är en prestigelös och serviceinriktad lagspelare som samtidigt har förmågan att arbeta självständigt, ta initiativ och driva frågor framåt med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Du har ett genuint intresse för ny teknik, affärsmodeller, metoder och processer och trivs med att utveckla både människor, arbetssätt och tekniska lösningar. Du motiveras av att omsätta strategiska mål till konkreta resultat och har förmågan att hantera förändringar samt arbeta strukturerat även i situationer med högt tempo och komplexa förutsättningar.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God förståelse för arbetsprocesser och arbetssätt i större organisationer.
God kunskap och erfarenhet av större verksamhetskritiska applikationer och enterprise-lösningar.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta med ramverk och standarder såsom ISO 27001 samt ITSM-verktyg som ServiceNow och Jira.
Kunskap och erfarenhet av ITIL och agila arbetssätt.
Flera års erfarenhet av ledande roller och att ansvara för operativa team.
Erfarenhet av att leverera applikationstjänster i en agil organisation.
Erfarenhet av IT-sourcing och leverantörsstyrning.
Erfarenhet av både interna och outsourcade leveransmodeller.
Mycket god förmåga att hantera och utveckla relationer med olika intressenter.
Erfarenhet av budgetarbete, kostnadsstyrning och licenshantering.
Erfarenhet av att arbeta med säkerhetsstandarder såsom ISO 27000-serien, NIST och CMMC.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Solna Strandväg 10 (visa karta
)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10000988