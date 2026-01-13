IT Security Architect
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker ett team för att etablera och uppföra ett säkerhetsskyddsklassificerat IT-system i en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn. Uppdraget sker i en miljö med höga krav på informationssäkerhet, spårbarhet och strukturerade arbetssätt, där arbetet behöver bedrivas enligt gällande regelverk och säkerhetskrav.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra uppförandet av ett säkerhetsskyddsklassificerat IT-system.
Säkerställa att lösningen designas och implementeras i linje med säkerhetskrav och styrande principer.
Samordna aktiviteter inom teamet och driva arbetet framåt i nära dialog med relevanta intressenter.
Bidra till framtagning och förankring av beslut, arbetssätt och nödvändiga underlag kopplat till systemets etablering.
KravErfarenhet av att etablera, designa eller uppföra IT-system i säkerhetskänsliga miljöer.
Förmåga att arbeta strukturerat med informationssäkerhet och efterlevnad av säkerhetskrav.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från energisektorn eller annan samhällskritisk verksamhet.
Bakgrund inom IT-säkerhetsarkitektur eller systemarkitektur.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030521-1787601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682536