IT Platform Specialist - DevOps & Infrastruktur
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Vill du arbeta i en bred och tekniskt djup roll där du kombinerar klassisk IT-drift med moderna DevOps- och plattformsprinciper? Nu söker vi en IT Platform Specialist med stark DevOps-profil, där Kubernetes, CI/CD och Linux är centrala delar - samtidigt som du har ett tydligt ansvar för den dagliga driften av hela IT-infrastrukturen.
Hos vår kund får du arbeta nära både användare och utvecklingsteam och bidra till stabila, säkra och välfungerande plattformar som används i verksamhetens kärnprocesser.
Detta är en direkt rekrytering. Det innebär att vi på Cleverex Bemanning är en rekryteringspartner till vår kund, och du blir anställd hos kunden.
Du erbjuds
• Full flexibilitet med möjlighet till 100% remote
• En bred och långsiktig roll inom IT-plattform och drift
• Möjlighet att arbeta både operativt och utvecklande
• Moderna tekniker i kombination med stabila grundsystem
• Kompetensutveckling och tekniskt inflytande
• Möjlighet att påverka arkitektur, verktyg och tekniska vägvalDina arbetsuppgifter
I rollen som IT Platform Specialist arbetar du brett inom plattform, drift och DevOps i ett självorganiserande team med helhetsansvar för både stabilitet och utveckling. Rollen kombinerar operativ drift med kontinuerligt förbättringsarbete och innebär nära samarbete med utvecklingsteam.
Ansvarsområden inkluderar bland annat:
• Drift, förvaltning och vidareutveckling av IT-infrastruktur och plattformar
• Arbete med Kubernetes-miljöer, CI/CD-pipelines och automatisering av drift och provisionering
• Linux- och Windowsadministration i både applikations- och plattformskontext
• Incidenthantering, felsökning och support via ärendehanteringssystem
• Patchning, uppgraderingar samt livscykelhantering av system och servrar
• Säkerställande av backup-, redundans- och återställningslösningar
• Samarbete med utvecklingsteam kring release, deployment och driftbarhet
• Arbete med säkerhetskonfiguration, åtkomsthantering och efterlevnad av interna riktlinjer
• Dokumentation av system, processer och konfigurationer
Arbetet omfattar både on-prem-miljöer och lösningar hos externa driftleverantörer.Profil
Vi söker dig som har:
• Gedigen erfarenhet av Linux-baserad drift och systemadministration
• Erfarenhet av arbete med infrastruktur och plattformar i produktion
• Praktisk erfarenhet av Kubernetes och containerbaserade miljöer
• Erfarenhet av containerteknik (Docker) och plattformsdrift
• Erfarenhet av CI/CD, gärna Jenkins
• Vana av automation och scripting (t.ex. Bash, Python)
• Förståelse för incident-, change- och requesthantering i IT-drift
• God förståelse för DevOps-principer och samarbetet mellan Dev och Ops
• För att arbeta i kundens säkerhetsklassade projekt krävs svenskt medborgarskap.
Meriterande är:
• Infrastructure as Code (t.ex. Ansible, Terraform)
• Monitorering, logghantering och observability
• Erfarenhet av agila arbetssätt
• Arbete i miljöer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
Vi värderar dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är serviceinriktad och trygg i operativt ansvar. Du är strukturerad och arbetar metodiskt, även i incidentnära arbete. Vidare är du samarbetsorienterad, kommunikativ och nyfiken på att förbättra både teknik och arbetssätt.Övrig information
Start: enligt överenskommelse
Placering: Stockholm eller Linköping
Omfattning: heltid Om företaget
På Cleverex Bemanning är vi specialiserade på att rekrytera och placera rätt medarbetare hos rätt kunder. Vårt främsta fokus är på våra kunder, konsulter och kandidater, med målet att säkerställa att du som kandidat känner att du har landat på rätt plats!
