IT drifttekniker Linux
Tierps kommun, IT-centrum / Datajobb / Tierp Visa alla datajobb i Tierp
2026-03-26
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun, IT-centrum i Tierp
, Östhammar
, Heby
eller i hela Sverige
IT-centrum är ansvarig för IT-verksamheten i kommunerna Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar. Din placeringsort är kommer att vara i Tierp och du kommer att arbete med samtliga kommuners IT-infrastruktur.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Vi erbjuder ett flexibelt arbetssätt där du kombinerar arbete på plats i Tierp med distansarbete. Cirka hälften av tiden arbetar du på kontoret, och övrig tid kan du arbeta på distans, i samråd med teamet.
Enheten IT-infrastrukturs ledstjärnor är ansvar, serviceanda och utveckling och hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete med öppet arbetsklimat.
Som Linux-tekniker i vårt plattformsteam arbetar du med drift, utveckling och säkerhet av våra Linuxbaserade tjänster och infrastrukturlösningar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
* Drift, felsökning och vidareutveckling av Linuxservrar
* Installation och konfiguration av tjänster och applikationsplattformar
* Automatisering, scriptning och konfigurationshantering
* Hantering av containerplattformar och virtualiseringsmiljöer
* Säkerhetsarbete såsom patchning, logghantering och åtkomstkontroll
* Samarbete med utvecklare och systemförvaltare kring plattformar
* Dokumentation av miljöer, tjänster och förändringar
* Delta i projekt och bidra med teknisk expertisKvalifikationer
Du ska ha
* God erfarenhet av Linuxdrift i större miljöer
* Kunskap om nätverk, brandväggar och säkerhet i Linuxmiljö
* Erfarenhet av scriptning (Bash, Python eller liknande)
* Förståelse för virtualisering och containerteknik
* God kommunikations- och problemlösningsförmåga
* Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
* B-körkort
Meriterande
* Erfarenhet av Docker, Kubernetes eller liknande
* Erfarenhet av automatisering via Ansible/Terraform
* Erfarenhet av drift av databaser eller integrationsplattformar
* Erfarenhet av offentlig sektor
* Certifieringar inom Linux eller molnplattformar
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att tillämpa specialiserad och detaljerad expertkunskap samt förmågan att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt. Du visar förståelse för och drar nytta av organisationens olika expertområden.
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315503".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, IT-centrum Kontakt
Enhetschef IT-infrastruktur
Peter Sundström peter.sundstrom@itcentrum.se
9820779